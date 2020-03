La DANA descarrega durant la nit i manté en avís groc per pluges a la mitat nord de la Comunitat Valenciana

20M EP

La Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que afecta la Península ha descarregat en les últimes 12 hores més de 80 litres per metre quadrat (l/m2) en punts de Castelló i l'avís per pluges nivell groc es manté per a aquest dimarts en eixa província i en el nord de la de València. També la costa alacantina està en avís groc per fenòmens costaners.