Coronavirus.- El Mercat Central de València garanteix el proveïment i llança un missatge de calma

Davant l'estat d'alarma decretat en tot el país pel coronavirus, l'Associació de Venedors del Mercat Central ha llançat "un missatge de calma i tranquil·litat en els hàbits de compra" i ha recordat que els seus llocs romanen oberts, com sempre, cada matí de dilluns a dissabte.

A través d'un comunicat, ha subratllat que aquest és un recinte que, per les seues característiques arquitectòniques, té un circuit de ventilació i renovació de l'aire permanent i que habitualment -i no només per la situació generada arran del coronavirus- es realitza diàriament "una escrupolosa tasca de neteja, mitjançant l'ús de desinfectant en les zones comunes (sòl, baranes, passamans i banys) i els venedors netegen amb la mateixa cura els seus llocs cada dia".

Al llarg de l'última setmana els qui han acudit al Mercat a realitzar les seues compres han pogut fer-ho amb normalitat i han accedit sense problemes utilitzant, en gran manera, el pàrquing.

A més, el servici a domicili, triat per molts valencians davant les recomanacions d'evitar desplaçaments, ha registrat importants increments respecte a una setmana habitual. Així, el nombre de clients que han utilitzat aquest servici ha augmentat en un 45% (incloent els qui fan la compra en el mercat i demanen que li la porten a casa, compra telefònica i online). La compra online ha crescut en un 50% gràcies a la renovada pàgina web.