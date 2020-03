El coronavirus cala foc a la falla de la Plaça de l'Ajuntament sense públic i tres dies abans de la cremà

De matinada, sense anunci i sense més públic que els efectius de bombers i policia, el foc consumia part de la falla municipal a excepció de la figura de la meditadora, amb màsquera inclosa, que ha rebut l'indult per uns mesos. Tampoc han cremat les escenes que s'havien de plantar repartides per la plaça i que no havien sigut plantades.

"Aquest dilluns passarà a la història", assenyalava la Junta Central Fallera (JCF), a la història de la festa i a la memòria col·lectiva dels valencians, que en aquesta ocasió no han pogut contemplar com les flames consumien la falla fins a convertir-la en cendres, amb una cremà a porta tancada en una plaça mai tan buida un 17 de març.

Amb el títol d''Açò també passarà', convertit en el lema de les Falles 2020 com a símbol que la pandèmia serà un mal record en un futur pròxim, l'estructura ja ha quedat consumida en un acte "sense ostentació", com ja apuntaven els artistes d'aquesta obra.

Arran de la històrica decisió d'ajornar les Falles, -amb anterioritat només s'havia produït en tres ocasions: per la Guerra de Cuba, la Civil i la negativa a pagar una taxa allà per 1886-, es va començar a debatre què fer amb els monuments ja exposats en el carrer, entre ells la de la Falla municipal, la de tots els valencians, i amb gran complexitat de muntatge, que feia pràcticament inviable la seua 'desplantà' per a, arribat el cas, cremar-la al juliol, quan es planteja que, passada l'emergència sanitària, es puguen reprendre les festes.

Escif -l'artista urbà que enguany ha sigut juntament amb Manolo Martín i José Ramón Espuig responsable de la Falla Municipal de València-, proposava mantindre la figura -a la qual se li va afegir una màsquera sanitària per a evocar el Covid-19- en la Plaça de l'Ajuntament de la ciutat" i fins que es reprenguen les Falles, amb la idea de convertir-la en "símbol de paciència, calma i esperança tan necessari en aquests dies".

"Paciència, calma i esperança. Aquests són precisament els valors que transmet la gran dona meditant en la Plaça de l'Ajuntament. Açò també passarà. Una de les funcions primàries de la cultura és la de reforçar l'imaginari simbòlic de cada societat. L'art té eixa capacitat màgica de treballar amb el subconscient col·lectiu de tota una societat. La batalla contra el coronavirus és una batalla de comunicació i conscienciació. El bon ús dels mitjans i dels símbols serà ací crucial per a aconseguir restablir la calma", apuntava Escif en conéixer-se la suspensió de les festes, per a advocar per mantindre la imatge com a símbol de l'esperança per a superar la crisi.

Escif sostenia que l'estructura d'aquesta falla era "molt forta i podria fàcilment aguantar sis mesos intacta" i l'endemà passat, van optar per cremar-la i procedir així a la tradicional cremà del monument. Aquest dilluns es va decidir, no obstant açò, salvar-la.

La cremà s'ha dut a terme en la posició que mantenien en l'actualitat les peces de la falla, en dos blocs. D'una banda, el cos, amb els braços i les cames de la figura central de la composició, i per un altre, el bust i el cap. Els artistes van decidir cremar-la per a "intentar que tot açò passe ràpid" perquè els pareixia "el més digne ja que no podem muntar gens".

"Renaixerem de les nostres cendres, perquè eixe és el sentit de les falles. Perquè açò no és la cremà de les Falles 2020. Perquè #Açòtambépassarà. Ens veiem al juliol", ha advertit la JCF.