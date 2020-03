Economia habilita un telèfon per a atendre els dubtes d'empreses, autònoms i comerços

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha habilitat el telèfon 900 35 31 35 per a resoldre tots aquells dubtes d'índole laboral o empresarial que els sorgisquen a empreses, comerços i persones autònomes de la Comunitat Valenciana.

"Estem en un moment delicat, d'incertesa on el motor d'aquesta economia que són les empreses, autònoms i comerciants necessiten respostes i molta informació", ha assenyalat el Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

El telèfon 900 35 31 35 habilitat per la Conselleria d'Economia Sostenible estarà operatiu les 24 hores del dia, on els operadors tractaran de resoldre el major nombre de dubtes possibles.

En cas que la resposta no poguera ser immediata, per les particularitats o especificitats de la pregunta, l'interessat pot deixar el seu correu electrònic i s'enviarà la resposta com més prompte millor.

Climent ha fet una crida a la "calma i a la serenitat". Des del seu departament s'està fent un gran esforç per a intentar pal·liar, en la mesura de les possibilitats, l'impacte que el COVID-19 tindrà en l'economia i el teixit productiu de la Comunitat Valenciana.