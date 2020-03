¿Cuánto paga un autónomo cada mes en España?

La crisis sanitaria ocasionada por el brote del coronavirus también está afectando a la economía mundial de forma significativa. Caídas en las bolsas históricas, ERTES e incertidumbre para trabajadores autónomos y pymes.

Una de las principales preocupaciones es qué pasará con la cuota de autónomos. De hecho, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que se prevé una pérdida para autónomos "en los próximos dos meses que estaría entre los 16.000 y 18.000 millones de euros".

Cuotas de autónomos general en España

En este sentido, ¿cuánto tienen que pagar mensualmente los trabajadores autónomos en España? Todo trabajador autónomo debe darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y pagar la conocida "cuota de autónomos" obligatoria que se suele fijar al comienzo de cada año.

Esta cuota se calculará sobre la base de cotización estimada como trabajador. Existe una base mínima y una máxima que cada año establece el Gobierno y a través de la misma se calculará la cuota mensual a pagar.

De acuerdo con el portal Infoautónomos, el pasado 1 de enero de 2020 se materializó el incremento del tipo general de cotización del 30% al 30,3%. Por ello, la base mínima de cotización para este año se sitúa en 944,35 euros, mientras que la base máxima está establecida en 4.070,10 euros al mes.

A través de estos datos se puede deducir que la cuota de autónomos mínima (a la que están adscritos la mayoría de trabajadores autónomos) se sitúa en 286,15 euros este año. Por otra parte, los trabajadores sujetos a la cuota máxima en 2020 pagarán al mes un total de 1.233,21 euros.

Tarifa plana de autónomos

Existe actualmente una bonificación importante para todos los nuevos autónomos: la conocida tarifa plana. Este año, y desde 2019, esta tarifa supone una cuota mensual de 60 euros para nuevas altas. No obstante, algunos de los requisitos obligatorios para acceder a esta bonificación son: no haber estado dado de alta como autónomo en los dos años previos; no ser administrador de una sociedad mercantil, y no ser autónomo colaborador.

Esta tarifa tiene una serie de tramos: