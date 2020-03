Una concursante embarazada de 'American Idol' emociona a Katy Perry al decir que dará en adopción a su bebé

Una joven de 23 años se presentó a las audiciones del concursoAmerican Idol, de la ABC estadounidense, donde una de las miembros del jurado es Katy Perry, que también espera un hijo.

Al aparecer la concursante, llamada Amber Fiedler, todos vieron su evidente embarazo, que según contó la joven era de una niña y ya de 38 semanas, muy avanzado. Katy Perry le preguntó qué nombre le pondría y fue entonces cuando la concursante dijo que ninguno, porque iba a darlo en adopción.

Entonces el concurso musical dio paso a un vídeo en el que la concursante explicaba que su madre "fue adicta durante la mayor parte de mi vida y me crió mi abuela".

"Los últimos años salí y bebí un montón. Me estaba quedando atrás en la vida. Con este embarazo he aprendido quién era yo como persona. He tenido tiempo para sentarme y pensar", contaba la joven en el vídeo.

"Mirando el panorama general de mi vida, hay días en que ni siquiera tengo 20 dólares en el bolsillo. Si no estoy lista para ser madre, ¿por qué la haría pasar por eso?", se preguntaba. Por eso ha organizado una adopción abierta para su bebé, para que esté con una familia "que le dé todo lo que quiera". "Espero que ella entienda que estoy tratando de elegir lo mejor para ella", rogaba.

Tras eso la joven cantó extraordinariamente bien, lo que impresionó al jurado. Perry le hizo ver a la Amber Fiedler que el programa comenzará apenas una semana después de que la concusante de a luz, lo que a la joven no pareció preocuparle. "Todo saldrá bien", dijo, a lo que Perry apuntilló: "Estamos aquí para ayudarlo en este proceso. No estás sola".

Y llegó la decisión: "Tal vez no estés lista para ser madre, pero estás lista para ser una American Idol", dijo Perry, justo antes de que el jurado le concediera un pase de oro para el concurso.