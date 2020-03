Santander prevé que el coronavirus reste un 5% a su beneficio de 2020

20M EP

El Banco Santander no aprecia aún ningún impacto relevante en su actividad comercial por la crisis sanitaria del coronavirus, por lo que no espera efectos en sus cuentas del primer trimestre. No obstante, en un escenario de recuperación rápida (escenario V), la entidad calcula que esta crisis restará un 5% al beneficio del conjunto del año 2020.