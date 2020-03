Sara, sobre su cita en 'First dates Crucero': "Encadenadme a la cama y tragaos la llave, quiero estar con él"

En ocasiones, el equipo de First dates aciertan al emparejar a dos personas que coinciden en la totalidad de gustos, aficiones y forma de ser, como pasó este lunes en la última entrega de First dates Crucero con Sara y Ángel.

"He tenido épocas en las que he estado negativa y lo veía todo muy mal, pero suelo ser risueña, cariñosa con la gente", afirmó la jienense afincada en Granada en su presentación. "Hay personas como yo, que desde pequeños han tenido kilillos de más, aunque a mí lo que me pasó es que me desarrollé antes", señaló.

"No sé si por desconocimiento o que, me decían que estaba gorda. Siempre me ha supuesto una traba, pero me he armado de seguridad y prefiero romper con los estereotipos y ser yo misma", comentó la masajista mientras se marchaba hacia el jacuzzi de su camarote en el crucero a hacerse unos selfies.

Su cita fue Ángel, que comentó su profesión: "Soy creativo y me dedico a crear juegos de rol, scape room, cluedo... lo que me pidan los clientes". Añadió que "naces solo y mueres solo, pero a lo mejor la vida es un poco más agradable si tienes a una persona a tu lado".

Nada más conocerse, los espectadores pudieron notar la conexión entre ambos comensales: "En cuanto le he visto los ojos... es que los azules me pierden", reconoció Sara.

Uno de los momentos más divertidos de la velada fue cuando el sevillano le dijo a la masajista: "No es que te esté mirando las tetas, pero es que te has manchado ahí...", provocando las risas de la joven.

Ambos se mostraron muy ilusionados con la cita. Mientras que Ángel admitió que le había hecho "mucha ilusión conocer a Sara" porque "de aquí puede surgir algo, quién sabe...". Ella señaló: "Hacía mucho tiempo que no me reía de esta manera, años".

El buen rollo que hay en la mesa de Ángel y Sara es de impresión. ¡Nos dan ganas de sentarnos con ellos! #FDCrucero10#YoMeQuedoEnCasahttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/7g9I2MVNci — First dates (@firstdates_tv) March 16, 2020

Al final dejaron claro que querían una segunda cita porque, tras probar el jacuzzi de la habitación, terminaron en la cama juntos: "Por favor, encadenadme a la cama y tragaos la llave, me quiero quedar ahí con él", afirmó Sara tras pasar la noche con el sevillano.

"Vuelvo a creer en el amor y no quiero seguir buscando más, hasta el fin del mundo", concluyó al jienense, mientras que Ángel reconoció que "es como vivir una película, una pasada".