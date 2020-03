Allau d’ERTO en la Comunitat Valenciana: 137 expedients i 4.683 treballadors

La Comunitat Valenciana ha registrat aquest dilluns 137 Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO), que afecten 4.683 treballadors, en la primera jornada des que la pandèmia de coronavirus va obligar el Govern central a declarar l'estat d'alarma a Espanya.

Segons les dades de la Conselleria d'Economia, el 98% dels expedients corresponen al sector de l'hostaleria i el comerç, els establiments del qual han tancat a conseqüència de la situació.

Un total de 27 ERTO s'han presentat en la delegació territorial de Castelló, 45 a Alacant, 58 a València i els altres set restants en la Direcció General de Treball, d'acord amb les dades facilitades.

Quant a la xifra de treballadors, la major part corresponen als set ERTO presentats davant Treball, 1.688; seguits dels de la Delegació Territorial d'Alacant, 1.425; de València, 1.049 i de Castelló, 521.

Precisament, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat aquest dilluns, en relació al vessant econòmic de la crisi del coronavirus, que espera mesures "contundents" del Consell de Ministres d'aquest dimarts i, a partir d'ací, l'administració valenciana veurà "com pot cobrir els espais que queden més vulnerables". Al seu judici, cal actuar per a evitar la "sagnia" que pot derivar-se en forma de pèrdua de llocs de treball.

Puig ha subratllat la necessitat d'articular mesures pal·liatives urgents per a dotar d’"energia bàsica" a les empreses i pimes que s'han quedat "ofegades" perquè en aquests moments no poden treballar i també la Generalitat veurà, en el marc de les seues competències, com es pot contribuir a facilitar les fórmules que permeta que "es destruïsca el menor nombre de llocs de treball possible".

Negociació ajornada en Ford Almussafes

La direcció de Ford Almussafes i el comité d'empresa han acordat aquest dilluns ajornar les negociacions de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de caràcter extintiu que havia plantejat la companyia per a un total de 410 treballadors de la planta valenciana.

Davant la "complexitat" de la situació provocada per l'expansió del coronavirus, la companyia reprendrà el diàleg amb els sindicats, "com prompte a partir de la setmana que ve", segons ha explicat el president del comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Faubel.

Precisament aquest diumenge, la marca de l'oval anunciava el tancament de la factoria d'Almussafes durant una setmana completa, des d'aquest dilluns, 16 de març, per a previndre l'expansió del coronavirus a la fàbrica, on ja s'han registrat tres casos positius en les últimes 24 hores.

La planta tenia prèviament planejats tres dies de no-producció aquesta setmana de dimecres 18 a divendres 20 de març però davant la situació del COVID-19 tanca la setmana completa. Durant aquest temps anirà "monitorant la situació i decidirà els següents passos a seguir", apuntava en un comunicat.

En aquest nou escenari, l'empresa ha decidit retardar el tema del ERO, mentre des d'UGT, sindicat majoritari en la planta, s'ha sol·licitat que la fàbrica seguisca "parada també la pròxima setmana" i s'ha oferit la possibilitat d’"avançar vacances de Setmana Santa a la setmana que ve, donada emergència" del moment, ha apuntat Carlos Faubel.