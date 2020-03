Coronavirus.- L'IVAM ofereix viure el museu de forma virtual per a amenitzar l'aïllament

Des de la seua pàgina web i les seues xarxes socials -Twitter, Facebook, Instagram i Youtube-, l'IVAM ofereix jugar amb els amants de l'art des de casa. Per a açò ha llançat un concurs en Instagram relacionat amb l'exposició 'Contracultura' en el qual els seus seguidors poden guanyar un carnet de soci del museu, un catàleg editat pel museu i un menjar per a dos persones en el seu restaurant, una vegada torne a obrir les seues portes.

A més, les exposicions disposades en les seues diferents sales que no poden visitar-se, donades les circumstàncies, poden gaudir-se gràcies a les galeries de fotos que se n'aniran pujant a la xarxa, així com els vídeos on els propis comissaris expliquen el contingut de les mateixes.

Així, en aquests moments podem conéixer de forma virtual les sis exposicions que alberga el museu a porta tancada: les dedicades a Orientalismes, Miquel Navarro, Julio González, Temps convulsos, la Contracultura valenciana i Ignacio Pinazo.

COL·LECCIÓ

El passeig per les seues galeries ens mostra obres de la col·lecció pròpia del museu o peces portades a València de forma temporal des dels principals museus del món, comentades pel propi director de l'IVAM, José Miguel G. Cortés, el sotsdirector de Col·lecció Sergio Rubira, l'artista Miquel Navarro o els comissaris Rogelio López Conca, Alberto Mira, Javier Pérez Rojas, Josep Salvador, Irene Bonilla o Maria Jesús Folch.

