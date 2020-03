"Si el Gobierno no es valiente tendremos dos millones de autónomos en el paro en dos meses"

Mayte Mazuelas, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Autónomos ATA, atiende a 20minutos.es este lunes, un día antes de que el Gobierno apruebe un paquete de medidas económicas urgentes derivadas de la grave crisis sanitaria, social y económica derivada de la propagación del coronavirus en España.

¿Cómo están soportando los autónomos esta crisis?

Lo primero que quiero decir es un mensaje de ánimo a todos los autónomos porque la situación que están pasando es muy crítica y sobre todo a nuestros servicios sanitarios nuestros médicos y nuestros cuerpos de policía porque la situación es de emergencia sanitaria.

No obstante, puede ser más cruda si el gobierno no toma las medidas oportunas porque las medidas que hasta ahora ha anunciado el gobierno es como poner una tirita a un elefante. Los autónomos ya podíamos tener aplazamiento de nuestros impuestos lo único que ha dicho el gobierno es que no se nos cobrarán los intereses pongo un ejemplo por cada 1000 € 17 € de intereses )esta es una medida que poco o nada ayuda al colectivo de los autónomos.

El gobierno tiene que ser valiente porque sino dentro de dos meses vamos a tener más de dos millones de autónomos en el paro.

Mayte Mazuelas, vicepresidenta de ATA Cedida a 20minutos.es

¿Qué medidas consideran urgentes para evitar que dos millones de autónomos vayan al paro en 60 días?

Las medidas urgentes son la suspensión de la cuota y cotización para los autónomos. A cero ingresos cero cotización. Si no tenemos ingresos no podemos asumir tantos gastos

También es fundamental garantizar la prestación por cese de actividad a los autónomos y el paro a nuestros trabajadores.

¿Tienen alguna petición en cuanto a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales?

Pedimos al Gobierno flexibilizar el ERTE para proteger a nuestros trabajadores y la viabilidad de nuestras empresas.

Que dote de un plan de avales que den liquidez a las empresas para poder superar esta crisis sanitaria y económica. El gobierno de España no puede dejar tirados en la cuneta a los más de 3 millones de autónomos.

Esperamos que el martes en el consejo de ministros el gobierno no mire para otro lado y entienda que los autónomos somos más del 90% del tejido productivo del país y ahora más que nunca necesitamos que el gobierne articule medidas para paliar esta pandemia que estamos sufriendo al igual que todos los ciudadanos.

Nosotros los autónomos nos quedamos en casa y no levantamos las persianas de nuestros negocios por sentido común porque esto es una crisis sanitaria donde todos debemos cumplir el estado de alarma.

¿Han calculado qué pérdidas tendrán los autónomos y cuántos tendrán que cerrar sus negocios?

Es muy pronto para saber cuántos autónomos van a poder seguir y cuántas serán las perdidas. Pero si el gobierno no articula medidas urgentes para los autónomos serán muchas más las pérdidas y los cierres de empresas y el paro se duplicará.

¿Han instado a sus afiliados a hacer ERTES en sus plantillas si el Gobierno no acepta sus peticiones?. Si es así, ¿no es una medida precipitada sin saber si aceptarán sus peticiones?

Nosotros no hemos instado a nadie, solo decimos que si hay que hacerlo que sea de una manera ágil y fácil con garantía para los trabajadores y el empresario.