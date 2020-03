L'Ajuntament de València suprimeix el pagament de l'ORA per a reforçar la seguretat d'usuaris i empleats

Així, ha detallat que amb aquesta supressió es busca "evitar que les persones usuàries d'aquest servici municipal hagen d'abonar per estacionar el seu vehicle en les zones delimitades per a aquest fi" i també que hagen d'"eixir al carrer per a actualitzar el permís".

La mesura s'ha adoptat en la Junta de Govern Local amb l'objectiu d'adaptar el Reial decret pel qual s'ha declarat l'estat d'alarma a la gestió municipal, ha precisat l'Ajuntament, que ha agregat que la decisió "també beneficiarà el personal que treballa pel carrer per a garantir el compliment del pagament de l'ORA ja que eixa tasca sancionadora no és necessària" en aquest moment.

VALENBISI DESACTIVAT

D'altra banda, l'Ajuntament ha destacat que aquest dilluns s'ha fet efectiva la desactivació del servici municipal de lloguer de bicicletes Valenbisi, atenent la sol·licitud en aquest sentit realitzada per la Prefectura del Cos de la Policia Local de València en atenció a les mesures cautelars que es poden establir amb motiu de l'estat alerta.