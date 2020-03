Carmen Lomana hace un llamamiento a la población en cuarentena: "Si nos tiene que pillar el virus, que nos pille guapos"

Carmen Lomana ha vuelto para hacernos la vida más fácil. La socialite, que hace días nos daba algunos consejos sobre cómo hacerse un turbante o reflexionaba sobre la gestión política del coronavirus, ahora nos trae un vídeo donde nos regala algunos tips para sobrevivir a esta cuarentena.

La celebrity decidió charlar con sus seguidores para intentar entretenerse durante el confinamiento. Así, que el pasado domingo decidió reflexionar sobre la vida y regalarnos algunos consejos.

"Necesito salir, correr, caminar, algo. Tenemos una vida muy activa y de repente todo se ralentiza", comentó la colaboradora. "Yo durante el día no paro de hacer cosas, me levanto a las 8:30, la hora de siempre, procuro tener la misma rutina y arreglarme como si fuera a salir a la calle, porque no hay cosa más depresiva que estar en casa hecha un cuadro".

Una rutina que Carmen Lomana intenta seguir y cumplir a raja tabla para poder sobrellevar estos días encerrada en casa. Además, se dirigió a sus más de 200.000 seguidores para ofrecerles un consejo: "Arreglaros, poneros guapos, peinaros, echaros colonia y asearos porque si no, vais a terminar no como personas que están en su casa, sino como homeless".

Un consejo que remató con esta frase: "si nos tiene que pillar el virus, que nos pille guapos". Con su gracia y buen humor, terminó su monólogo prometiendo a sus seguidores que durante estos días subiría más vídeos, ¡gracias Carmen!