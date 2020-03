Coronavirus.- STEPV considera "il·legal" que el professorat vaja als centres i CSIF ho qualifica d'"irresponsable"

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) manifesta que mantindre l'assistència en els centres educatius "contradiu el decret d'estat d'alarma publicat dissabte passat, que textualment diu: 'Se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats'".

Per açò, aquesta entitat ha registrat telemàticament en la Conselleria d'Educació una petició perquè publique unes instruccions que determinen "clarament el tancament total dels centres educatius".

A més, STEPV recorda, en un comunicat, que "les instruccions oficials firmades per les autoritats no es poden modificar per videos, missatges en les xarxes o similars, sinó pels procediments reglamentaris que estableix la legislació vigent".

"Per sort, -prossegueixen- moltes direccions de centres educatius han demanat al seu professorat i a la resta de treballadors que no acudisquen hui al centre educatiu, atenent les indicacions de les autoritats sanitàries i el decret d'estat d'alarma que obliga el confinament en els domicilis excepte en els servicis essencials".

Aquest sindicat afirma que li "consta que molts docents, fins i tot els que hui tenien festiu per Falles o Magdalena, estan treballant en la plataforma virtual habilitada per la Conselleria d'Educació, en un exercici de responsabilitat i de vocació".

STEPV "continua sense entendre per què la Conselleria no ha modificat les instruccions donades divendres passat, com si que han fet altres territoris que han rectificat després de la publicació del reial decret d'estat d'alarma, com Andalusia, Astúries, Cantàbria, Navarra i unes altres que també tenien prevista l'assistència del professorat en els centres i hui estan completament tancats".

En la mateixa línia, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha qualificat d'"irresponsabilitat la postura de Conselleria d'Educació de no secundar la campanya 'Queda't a casa' impulsada pel Govern d'Espanya i no generalitzar el teletreball entre el personal docent".

ENQUESTA PER A "DENUNCIAR LA SITUACIÓ"

CSIF ha divulgat aquest dilluns una enquesta perquè els professionals obligats a acudir als seus centres "puguen denunciar aquesta situació".

La central reclama a la Conselleria que "es complisca amb les directrius del Reial decret publicat el dissabte i que promoga el teletreball per al personal docent".

El sindicat assegura que va estar durant tot aquest diumenge tractant que l'Administració rectificara, "de manera que no exposara el seu personal acudint als centres i així complir les directrius del govern de romandre en les llars". Lamenta que, a pesar de la seua insistència, "Conselleria segueix sense canviar les instruccions i pot obligar els docents a desplaçar-se i romandre en els seus centres, una gran responsabilitat que fan recaure, a més, en els equips directius".

La central sindical, en aquesta conjuntura, ha habilitat un qüestionari titulat amb l'interrogant "Has hagut d'acudir al teu centre?", en el qual pregunta per les mesures de seguretat adoptades en cada lloc de treball per a evitar contagi per Covid-19, amb quanta gent ha interactuat el docent que la contesta, si ha de tornar i qual és la seua opinió davant aquesta imposició presencial de Conselleria.