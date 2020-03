Coronavirus.- Puig espera mesures econòmiques "contundents" per a evitar la "sagnia" en la pèrdua d'ocupacions

Així s'ha pronunciat Puig en la seua compareixença juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en el Palau de la Generalitat després de la reunió telemàtica mantinguda amb els portaveus dels grups parlamentaris de Les Corts per a explicar-los la situació de la Comunitat Valenciana.

Preguntat sobre si el Consell preveu noves mesures econòmiques, ha recordat que ja va anunciar 16 actuacions en la seua compareixença en Les Corts i ha remarcat que eixes mesures han d'articular-se en primer terme des d'un marc espanyol, per la qual cosa ha instat a esperar a les quals va a prendre el Consell de Ministres d'aquest dimarts.

Ha assenyalat que cal articular mesures pal·liatives urgents per a dotar d'"energia bàsica" a les empreses i pimes que s'han quedat "ofegades" perquè en aquests moments no poden treballar i també la Generalitat veurà, en el marc de les seues competències, com es pot contribuir a facilitar les fórmules que permeta que "es destruïsca el menor nombre de llocs de treball possible".

"Hem de parar la sagnia que pot significar la pèrdua massiva de llocs de treball", ha subratllat.

Així mateix, el president valencià ha incidit en la idea d'anar a un pla de reactivació de l'economia europea en el seu conjunt, que sempre han d'anar "acompanyades de suficients recursos i finançament".

Per a Puig "l'única manera d'eixir d'aquesta situació" i no acabar en una recessió profunda és "amb una acció clarament compromesa" per part de la UE i pel conjunt de les administracions: "No hi ha una altra eixida".

A més, ha agregat, les propostes que es van fer en la crisi del 2008 "no van ser les més positives" i la recuperació va tardar perquè "no es van prendre mesures adequades en el moment adequat".

Per açò ha defès que cal impulsar l'economia productiva i no solament amb mesures expansives, sinó amb eixe tipus de mesures que "reforcen un creixement sostingut en l'economia".

La Generalitat està a l'espera de veure quines mesures planteja el Govern i en funció d'elles es veurà com contribuir. De fet, ha recordat que, per exemple, s'està treballant amb l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a "suturar la ferida" amb préstecs tipus zero per al circulant.

ACTIVITAT LABORAL DURANT EL CONFINAMENT

D'altra banda, davant la pregunta de si espera que s'endurisquen les mesures per a evitar el nombre de desplaçaments a polígons industrials, que segueixen amb la seua activitat malgrat el confinament, ha explicat que aquesta és una decisió del Govern central i en aquests moments "es pot anar a treballar" seguint les recomanacions de seguretat, encara que es recomana apostar pel teletreball.

Ha destacat, per exemple, que "hi ha indústries molt importants a la Comunitat Valenciana que han decidit tancar perquè han aparegut casos", en al·lusió a Ford.

Pel que fa a l'administració pública valenciana, ha apuntat que "s'està accelerant el teletreball", que en àrees com Justícia arriba al 60%, però es vol seguir prestant servici.