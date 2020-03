Coronavirus.- L'Ajuntament ajorna la peatonalització de la seua plaça i els canvis en la mobilitat del carrer Colón

L'ajornament es mantindrà "fins que la situació sanitària permeta" escometre aquest projecte i atendre, d'aquesta manera, qüestions com aquesta i no les derivades del context actual. Així, el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Giuseppe Grezzi, ha anunciat aquesta mesura "donada la situació actual per la lluita per contindre l'expansió del Covid-19".

L'edil ha destacat, en conseqüència, "la decisió d'ajornar les iniciatives previstes per a la peatonalització de la plaça de l'Ajuntament fins que la situació sanitària permeta prioritzar altres qüestions com aquesta".

Fonts municipals han destacat que aquesta mesura està "consensuada en el govern municipal" i han apuntat "també inclou l'ajornament de les modificacions de la xarxa de l'EMT i les actuacions que açò suposa en el carrer de Colón" de la capital valenciana.