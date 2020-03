El alcalde de Badajoz acuerda "suavizar" los periodos de pago de impuestos como el IBI o el IAE

En una rueda de prensa vía streaming, Fragoso ha avanzado que ha tomado una decisión, que comunicará a la Consejería de Transporte porque así lo articulan las normas, las órdenes y el Real Decreto, de un segundo nivel de disminución del servicio público de transporte de autobuses y que se añade a la disminución de la ocupación hasta el 60 por ciento, "que lo que viene a garantizar que en ningún caso se puedan concentrar mucha gente en un solo autobús".

De este modo, también se va a disminuir el número de frecuencias, especialmente en las horas 'valle', "porque no tiene sentido tener trabajadores dando vueltas con autobuses que van básicamente vacíos y por lo tanto incrementado la posibilidad de riesgo".

Así, de los 48 autobuses que un día de diario hay en la ciudad de Badajoz se va a pasar a 27, de 41 autobuses que hay por la tarde también a diario se va a pasar también a 27 y se van a eliminar los cinco autobuses que había viernes y sábado de tráfico nocturno y que estaban destinados a cubrir las necesidades del ocio nocturno.

"Por tanto amén de esa disminución del 40 por ciento en la ocupación va a haber otra disminución del 40 por ciento en el número de frecuencias y servicios que se van a dar en la ciudad a partir de mañana", ha detallado.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS TRIBUTARIOS

Francisco Javier Fragoso ha planteado además en su intervención que, por otro lado, había que tomar también "algunas medidas que ayudaran a paliar la situación que se va a vivir después de esta situación". "Porque si Dios quiere esperemos que no dentro de mucho tiempo salgamos de esta situación de alarma y la normalidad vuelva a nuestra ciudad", ha confiado.

No obstante, ha lamentado que "no hay que olvidar" que esto "va a generar una situación económica "importante para mucha gente" y que, "independientemente" de aquellas medidas económicas que podría permitir implantar a partir de este martes el Consejo de Ministros, ha decidido ampliar "como mínimo en un principio" hasta el 30 de mayo el periodo de pago del Impuesto de Vehículos.

En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, que los ciudadanos tendrían que pagar como máximo hasta el 7 de agosto de este año, pasará a concluir el plazo a principios de diciembre, el mismo que respecto al Impuesto de Actividades Económicas, cuyo periodo de cobro hasta ahora concluía el 3 de noviembre.

"Hasta aquí es donde en este momento y con la legislación que tenemos entiendo que podemos llegar, estamos deseosos de que el Gobierno nos habilite a medidas diferentes que nos permitiera ser incluso más avanzados en esta materia", ha recalcado, así como que, en el caso del Ayuntamiento de Badajoz, van a intentar alargar en el tiempo el pago de casi todos los impuestos y tasas "para que la gente pueda tener mayores facilidades".

TRABAJADORES MUNICIPALES

En lo que a los trabajadores municipales se refiere, Fragoso ha recordado que este domingo ha ordenado el cierre al 100 por cien de la atención personalizada en trámites administrativos en el ayuntamiento "porque en estas circunstancias no tiene sentido" y "se deben hacer o bien telefónicamente o bien telemáticamente".

Sobre esto último, ha avanzado que este lunes va a firmar un quinto decreto con nuevas medidas orientadas a regular los servicios mínimos en el ayuntamiento, que son, ha explicado, aquellos considerados "imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad y para el apoyo a los ciudadanos en las circunstancias en las que estamos viviendo".

"Incluso estos servicios se podrán prestar siempre que se pueda de forma de teletrabajo, es decir, de tal forma que el funcionario tiene que poner a disposición un ordenador, una conexión de datos y la posibilidad de desviarle a un teléfono fijo o un móvil el teléfono del propio servicio del ayuntamiento", ha concretado, para sostener: "no tendría sentido que a los ciudadanos le hayamos dicho que se comuniquen con la administración vía telefónica y que después esos teléfonos estuvieran sin contenido sin nadie detrás para contestarlo".

Además y en cuanto al resto de trabajadores del ayuntamiento y dado que el decreto no ha suspendido la obligación de trabajar, por lo que tienen la obligación de hacerlo, el ayuntamiento "como principio general va a facilitar siempre que sea posible" el teletrabajo en las mismas condiciones que los trabajadores de los servicios mínimos.

En el caso de los trabajadores que no estén incluidos en los servicios mínimos y no quieran hacer teletrabajo, se les va a facilitar al 100 por cien la solicitud de vacaciones o de días de asuntos propios, ha agregado, junto con que en el de aquellos que tengan a trabajar de forma presencial o cuyos servicios no les permitan teletrabajar, por ejemplo los de Parques y Jardines o los de Vías y Obras, el ayuntamiento asumirá "todas las medidas de protección y recomendaciones que los servicios médicos han marcado para poder llevar a cabo el trabajo".

Igualmente, ha anunciado el cierre al público de todos los servicios municipales por las tardes puesto que "en este momento el espíritu general es que en la medida en la que podamos estemos todos en casa la mayoría del tiempo posible".

EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS SIN HOGAR

Ya en el turno de preguntas e interpelado por qué puede hacer el ayuntamiento con las empresas privadas de Badajoz que no cumplen las características del Real Decreto del estado de alarma dentro de sus instalaciones, Fragoso ha comentado que, si les llega alguna situación, lo trasladarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que articule la autoridad laboral o la competente las instrucciones que les den, y ha mostrado la "absoluta colaboración" del ayuntamiento en este sentido.

Además y en relación a la atención de las personas sin hogar, ha apuntado que trabajarán de forma coordinada, y que ya ha salido una instrucción del Gobierno de movilizar a la Unidad Militar de Emergencia (UME) junto a los Servicios Sociales para aportarles un kit de higiene y alimentación todos los días.

"Y a partir de ahí tiene que ser una decisión no aislada de una ciudad, sino en su conjunto cuando la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales nos articulen si hay posibilidades de trasladarlas", ha concluido.