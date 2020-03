Coronavirus.- Sindicats coincideixen amb Puig a demanar ajuda a Europa: "D'aquesta no anem a eixir a soles"

Així ho han manifestat els líders sindicals de CCOO PV i UGT PV, Arturo León i Ismael Sáez, en declaracions a Europa Press, després que aquest cap de setmana, el cap del Consell traslladara al president del Govern central, Pedro Sánchez, que la Unió Europea ha de jugar un "paper fonamental" davant la crisi del Covid-19.

Les dos formacions mantindran les seues seus obertes encara que han reorganitzat equips i personal per a complir amb les mesures de seguretat establides per sanitat per a evitar contagis i prioritzaran l'atenció telefònica i telemàtica per a estar "al cent per cent". I és que en aquests dies, els sindicats estan veient com augmenten les consultes de treballadors, autònoms, pimes... fonamentalment pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) "per força major" que previsiblement es plantejaran en moltes empreses, davant el tancament temporal de les mateixes.

"La paralització de l'activitat va a ser brutal" amb l''Estat d'Alarma', adverteix el secretari general d'UGT PV, Ismael Sáez. En la seua opinió, "Europa hauria de ser la primera solució" a la crisi provocada pel coronavirus". "En la crisi de 2008 va tardar a aportar solucions" i si ara torna a fer-ho, les conseqüències podrien ser "catastròfiques". Segons Sáez, la UE ha d'actuar en tres vessants: econòmica, sanitària i política, aquesta última per a aprofundir en un "sentiment de cohesió, de casa comuna i solidària", una cosa que ara està "en perill". "El model d'Europa està en dubte", ha remarcat.

En concret, el dirigent d'UGT PV ha reclamat estímuls fiscals que vagen des de les infraestructures fins a mesures per a facilitar el consum de les famílies. "No es tracta solament de donar crèdit perquè açò augmenta l'endeutament", ha apuntat.

En la mateixa línia, el secretari general de CCOO PV, Arturo León, ha assenyalat que la seua principal preocupació és mantindre l'activitat econòmica enmig d'una situació que ha qualificat de "molt dura". Per aquest motiu, una de les seues propostes és que en aquelles empreses on l'activitat disminuïsca, s'advoque per reduccions de jornada abans que per ERTO i que açò es complemente amb una prestació "atípica" de l'administració.

León, que ha subratllat la necessitat d'"estímuls de caràcter fiscal i polítiques expansives per a la creació d'ocupació", espera que aquest dimarts el Govern central incloga en el paquet de mesures econòmiques davant el Covid-19, les propostes que s'han fet arribar, acordades entre sindicats com les patronals i que van en la línia de l'ajornament d'impostos, injecció de liquiditat al 0% d'interessos o ajudes a autònoms, entre d'altres.