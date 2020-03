Coronavirus.- Calero: "L'estat d'alarma porta amb si un sacrifici inexcusable i necessari"

A la reunió han assistit el subdelegat del Govern central a València, Roberto González; el cap superior de Policia, Jorge Zurita, i el general cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil, José Hermida, segons ha informat la Delegació del Govern en un comunicat.

Posteriorment, s'ha desenvolupat una videoconferència amb les subdelegades a Alacant i Castelló, Araceli Poblador i Soledad Ten, respectivament, i els responsables de les forces de seguretat en eixes províncies.

Calero ha destacat la tasca que estan desenvolupant les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat al mateix temps que ha subratllat "el paper de la ciutadania, que s'ha posat al costat de les autoritats per a combatre el virus".

"L'estat d'alarma porta amb si un enorme sacrifici per part de la població, un sacrifici inexcusable i necessari per a controlar la pandèmia", ha dit, i ha reiterat "el missatge de tranquil·litat i de conscienciació" a la població perquè duguen a terme un consum responsable.

Per al Govern, ha dit, "el circuit de proveïment és prioritari, no té restriccions, està assegurat i es garantirà per tots els mitjans com ha assenyalat el Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana".