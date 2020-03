Almeida advierte que el mejor homenaje a los sanitarios "no es aplaudirlos" es "quedarse en casa"

A las 20.00 horas de este lunes los españoles saldrán a sus balcones para ofrecer un multitudinario aplauso a los profesionales sanitarios. Esta tarde, como ya se viene haciendo desde el pasado viernes, los madrileños volverán a homenajear el trabajo de los médicos y enfermeros que han tenido que sufrir hasta 213 pérdidas y continúan enfrentándose a mil contagios por día en la región.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha sumado al éxito de esta iniciativa popular pero ha advertido que el verdadero apoyo a los profesionales de la sanidad pasa por perseverar el empeño de no salir de casa. "El mejor homenaje no es aplaudirlos es no darles mas trabajo y quedarse en casa", ha apuntado esta mañana en una entrevista con Telemadrid.

La crisis del coronavirus continúa en alza. Madrid es uno de los mayores focos de infección y el sistema económico pende de un hilo. Sin embargo, el "cuándo" se produzca la paralización de contagios "dependerá de los ciudadanos", advierte el regidor popular. "Todo aquel que no siga las recomendaciones está cometiendo una imprudencia consigo mismo y con la ciudad de Madrid", ha dicho en referencia a la orden de confinamiento que ayer se saltaron dos centenares de ciudadanos.

Ante el recién positivo en Covid19 de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y peses a haber estado en contacto con ella, el alcalde no se hará la prueba pues según ha recordado durante la entrevista, "no tengo síntomas".