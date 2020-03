Cáceres limita los paseos de perros a quince minutos y suprime el cobro de la zona azul

"Hay perros en Cáceres que no habían paseado tanto en su vida", ha dicho el regidor, que ha asegurado que solo se permitirá salir con la mascota en un entorno de 200 metros del domicilio o, en el caso de que no haya un parque cerca de casa, "poder ir hasta el parque para que el animal haga sus necesidades y de vuelta a casa". "Es una cuestión de civismo", ha espetado.

"Yo tengo dos perras y necesitan pasear pero los niños también necesitan salir y no lo están haciendo", ha subrayado el regidor cacereño en una rueda de prensa que, por segunda vez debido a la crisis sanitario por el coronavirus, se ha realizado por streaming y ha contado con intérprete de lengua de signos.

Respecto a si niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden salir a pasear siempre que lleven el certificado de diagnóstico, Salaya ha señalado que se consultará con la Subdelegación del Gobierno esta posible circunstancia que no contempla el decreto del Estado de Alarma para que, en caso de que pueda realizarse, se pueda llevar a cabo en la ciudad. "Haremos lo que nos diga el Gobierno de España", ha dicho.

Otras medidas que se han tomado ha sido la supresión de la zona azul "por motivos obvios" ya que, en las actuales circunstancias, el objetivo no es incentivar al transporte público sino promover los traslados en vehículos particulares en los casos en los que se permiten los desplazamientos, por lo que "no tiene sentido" que se siga cobrando la zona azul cuando se pide que se use el coche privado.

No obstante, el servicio de autobuses urbanos seguirá funcionando aunque solo se permite el 40% del aforo y ha recordado que los vehículos se están desinfectando de "forma intensiva" estos días, al igual que las calles, donde se ha reforzado la limpieza con agua y desinfectante.

Salaya ha agradecido el "esfuerzo" que están realizando las empresas concesionarias de servicios públicos que "están poniendo sus medios a disposición de las instituciones públicas en un momento complicado", ha dicho.

SUSPENDIDA LA ATENCIÓN PRESENCIAL AL PÚBLICO

El Ayuntamiento de Cáceres también ha decidido suspender "por completo" la atención presencial en las dependencias municipales "ni con cita previa ni sin ella". Ahora mismo, el 90% de la plantilla municipal trabaja de forma telemática y el 10% lo hace de manera presencial.

"No hay atención al público", ha sentenciado el alcalde que aclara que no se suspenden las ayudas sociales ni la comunicación con los usuarios de ayudas porque el IMAS sigue en contacto con ellos por teléfono.

No obstante, el ayuntamiento funcionará en servicio básicos esenciales y de los 200 trabajadores que realizan su labor en oficinas o en dependencias municipales, solo 35 estarán de forma presencial, el resto estará en su casa teletrabajando y 16 que no pueden realizar el trabajo telemático, como el archivero municipal por ejemplo, permanecen en sus domicilios a disposición del consistorio por si pueden prestar algún servicio.

En la brigada de jardines se ha dispuesto un servicio básico de cinco personas, y el resto está en su casa a disposición de necesidades. Se harán cargo, por ejemplo, de ramas que puedan partirse en días de viento, o para tomar medidas urgentes. "No se va a cortar el césped pero se actuará en emergencias", ha dicho.

La brigada de electricidad dispone de dos equipos de dos personas para controlar que la iluminación pública funciona correctamente. Además, se mantendrán iluminadas las pistas deportivas aunque estén cerradas al público, por motivos de seguridad y para evitar el vandalismo.

En cuanto a la brigada de obras trabajarán tres personas para problemas básicos. Otros organismos como la Instituto Ferial de Cáceres (Ifeca) o el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica también han implantado el teletrabajo.

Por su parte, la Policía Local mantiene el cien por cien de su plantilla que ha pasado a depender directamente del Ministerio de Interior tras decretarse el Estado de Alarma, por lo que sus actuaciones responderán a las órdenes de los mandos nacionales, según ha aclarado el alcalde.