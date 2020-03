Orlando Bloom confiesa que fue célibe y que no se masturbó durante meses antes de conocer a Katy Perry

Orlando Bloom ha revelado que estuvo seis meses de celibato hasta conocer a la cantante Katy Perry, su ahora prometida y madre de su futuro hijo.

El actor se sinceró con el diario británico The Times y confesó que una amiga le había recomendado no hacer nada de índole sexual si quería tener una buena relación a largo plazo cuando Bloom no estaba pasando por su mejor momento.

"Si quieres tomarte en serio una relación, recurre al celibato por unos meses y descúbrelo", recuerda el actor que le dijo su amiga. “Me quita la idea de ir a una fiesta y pensar: '¿A quién voy a conocer?', de repente, me dije: 'Oh, puedo tener una relación con una mujer y ser solo amigos'", comentaba Orlando.

También reconocía que al principio le resultó todo un reto, debido a su historial de citas y como un "chico guapo" que "ama a las mujeres", decía para el periódico. Asimismo, admitía que en aquellos momentos el sexo le suponía un obstáculo para mantener relaciones significativas.

Orlando Bloom sobre no masturbarse: ""Fue una locura. No creo que sea saludable".

Aunque al principio le pareció complicado, lo cierto es que este celibato superó todas sus expectativas en poco tiempo: "Habían pasado casi tres meses, pero realmente estaba disfrutando la forma en que me relacionaba con las mujeres y con lo femenino dentro de mí", admitió impresionado.

Ante la pregunta de si recurría a la pornografía en ese periodo, el actor respondió que ni siquiera se masturbaba. Además, tiene una contundente opinión en contra de este tipo de vídeos considerándolos muy disruptivos para su vida sexual y su libido y, sobre todo, el desarrollo infantil.

En cuanto a la masturbación, también quiso admitir que fue una experiencia que no le gustaría volver a repetir: "Fue una locura. No creo que sea saludable. No creo que fuera aconsejable. Tienes que mantener el movimiento allí abajo", decía para el medio.

Todo cambió cuando conoció a Katy Perry en los Globos de Oro de 2016 y aplicó todas las lecciones que había aprendido en su periodo de celibato. En seguida conectó con la cantante a muchos niveles.

"Realmente pasamos el rato y nos conectamos", dijo Bloom sobre la noche en la que conoció a Katy. “Ella es muy sorprendente. Ella es ingeniosa, lista e inteligente. Es carismática, pero también directa, y esta dinámica fue intrigante para mí", confesaba.

Los artistas, que se conocieron en 2016, se comprometieron el San Valentín del año pasado y acaban de anunciar que van a tener un hijo juntos, algo que entusiasma a la feliz pareja.

"Este tipo de alegría no es algo que se puede expresar con palabras, o algo que realmente se pueda entender", dijo Bloom sobre el embarazo. “Obviamente, lo hemos sabido durante mucho tiempo antes de anunciarlo. Como se puede imaginar, se trata de un momento increíblemente precioso, privado y común para compartir con el mundo".

Este bebé en camino es el primero para Katy Perry, pero el segundo para Orlando, que ya tiene a Flynn, de 9 años, fruto de su anterior relación con la modelo Miranda Kerr.

Orlando y Katy iban a casarse este verano en Japón, pero se han visto obligados a posponerla debido a la pandemia del COVID-19.