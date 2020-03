Coronavirus.- C-LM, con 950 camas hospitalarias disponibles, todavía no ve necesario usar recursos privados

En rueda de prensa para dar cuenta de las actuaciones frente al coronavirus, Fernández Sanz ha señalado que en la región se ha contratado a 312 nuevos profesionales sanitarios -algo que se irá gestionando según evolucione el virus- y desde este domingo se está fabricando el mapa de servicios sanitarios privados para poner a disposición de la sanidad pública así como el mapa de personal sanitario a disposición -jubilados o personal sin plaza, entre otros-, por si fuera necesario.

De otro lado, ha dado cuenta además de la creación de un correo electrónico, sg.sescam@jccm.es, a disposición de personas individuales, colectivos, empresas o industrias de toda la Comunidad Autónoma, a través del cual poder gestionar la entrega de material de protección, en concreto batas, mascarillas, guantes, gafas y el "traje de buzo entero".

Aunque ha aclarado que la Comunidad Autónoma dispone de material, ha hecho "todas las compras posibles" y está adherida al sistema de coordinación de compras del Ministerio de Sanidad, quiere "tener más", por lo que a través de ese correo electrónico los interesados podrán decir "donde está" ese material y posteriormente se les comunicará "la mecánica de entrega".

A preguntas de los medios, ha especificado que si la Comunidad Autónoma recibiera material que no a va a necesitar, se mandará a otra región "que a lo mejor no tiene suficiente", siempre pensando en la solidaridad completa del Estado.

RED SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

El consejero de Sanidad ha detallado igualmente que este mismo lunes se está constituyendo una Red de Soporte a Servicios Sociosanitarios, públicos y privados, para ir cubriendo "todas las dudas e incertidumbres" en las residencias de mayores de toda índole.

En este sentido, desde las direcciones generales de Salud Pública y de Humanización de los Servicios Sanitarios había prevista una videoconferencia esta misma mañana "con todos los directores de las residencias de mayores públicas y privadas" de la región para explicarles las instrucciones que se les iban a enviar.

Fernández Sanz ha querido dejar claro que la atención a las personas vulnerables está garantizada, también en el medio rural, punto en el que ha admitido que la disgregación de personas es mejor para el no contagio y en ese ámbito hay menos contaminadas, aunque la preocupación es igual en todos los casos.

Ha recordado que toda aquella actividad que no sea urgente se ha suspendido en los centros sanitarios abiertos, hospitales y Atención Primaria, fundamentalmente con dos objetivos, que no se produzca aglomeración de personas y que no se ocupen espacios que se deben dejar libres para poder tener "todos los recursos disponibles que podamos".

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

En su comparecencia, el titular de Sanidad castellano-manchego ha recordado las dos líneas telefónicas que hay en marcha en la región, el 900 122 112, para responder "a asuntos generales" sobre el coronavirus, que ya ha recibido 39.800 llamadas, y el 900 23 23 23, "para asuntos sintomatológicos", que en sólo 24 horas ha registrado 22.288 llamadas, lo que evidencia que solo las personas con incertidumbre son las que están usando "verdaderamente" la línea.

El consejero es consciente de que "son muchas las necesidades de información" y ha recordado que hay tres turnos de atención en las líneas, siendo la espera de tres minutos "porque las atenciones son muy largas". Al respecto, ha pedido "concreción" a los ciudadanos en su petición de información para lograr "una respuesta mucho más adecuada".

Dicho esto, ha querido transmitir "tranquilidad" porque la región tiene "todos los centros abiertos" y profesionales a disposición, pero ha incidido en solicitar a los castellanomanchegos que se queden en casa, no se aglomeren y cuiden bien su higiene, "porque eso es lo que va frenar al virus".

En cuanto al comportamiento futuro del brote, Sanz ha admitido que "es muy complicado" y "difícil" saber las previsiones, aunque ha añadido que "si conseguimos que la gente se quede en casa y cumpla las medidas de distanciamiento, lavarse las manos, etcétera, el brote lo controlaremos mucho antes y nos haremos antes con el brote".

"No podemos determinar cuándo terminará la subida", ha concretado, mostrándose seguro de que las últimas y sucesivas medidas "tendrán un resultado óptimo y espectacular". Para finalizar, ha agradecido de nuevo a todas las personas, no solo a los sanitarios, todo lo que están haciendo en esta situación y a la ciudadanía de la región su comportamiento "ejemplar" ante las decisiones que se están adoptando.