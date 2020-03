El tráfico en las carreteras gallegas desciende un 67% respecto a hace una semana

En la jornada del domingo, el descenso ha sido del 55% respecto al domingo anterior, 8 de marzo, han precisado las mismas fuentes sobre el estado de las carreteras gallegas, de las que han destacado la situación de "normalidad".

Mientras, desde la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), su presidente, Ramón Alonso, ha explicado que, al margen de los problemas vinculados con la nieve, "con algunas carreteras paralizadas en Madrid y alrededores", no han registrado desde el sector "incidencias".

"Tenemos más bien facilidades", ha dicho respecto a la menor presencia de vehículos en las carreteras, tanto de particulares como por ejemplo de transporte escolar, lo que facilita que los vehículos que agrupa el sector puedan realizar antes los desplazamientos.

ÁREAS DE SERVICIO

"Un problema serio era que no dejaban entrar a los conductores en áreas de servicio, nos cerraban restaurantes y baños y eso para conductores que vienen de otros lugares de España y de Europa era complicado", ha apuntado.

No obstante, ha dicho que, tras la petición hecha desde el sector aL Gobierno, se abrirán los baños y se les facilitará la posibilidad de coger alimentos. "No para comer en el restaurante", ha precisado.

RECOMENDACIONES

Sobre el funcionamiento de este sector para afrontar la crisis, ha señalado que se les recomienda que lleven guantes, mascarilla "y que no salgan del camión". "No solo por el conductor, si no por la persona que lo recibe", ha apuntado. "Y que no usen maquinaria de otras empresas porque la toca mucha gente", ha añadido sobre otra de las recomendaciones.

Por otra parte, ha destacado que los camiones, "más de 20.000 todos los días en Galicia", ha apuntado, están teniendo la posibilidad de llegar antes a su destino. "Se están mostrando como campeones y hay que agradecérselo", ha recalcado sobre la labor de este colectivo.