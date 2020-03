El COFG pide a los guipuzcoanos que no vayan a las farmacias a comprar geles y mascarillas

En un comunicado, el presidente del COEGI, Miguel Ángel Gastelurrutia, ha pedido a los guipuzcoanos que se abstengan de ir a las farmacias guipuzcoanas para comprar mascarillas, geles de soluciones hidroalcohólicas, alcoholes, u otro material de protección.

Según ha explicado, en estos momentos "no hay disponibilidad en las farmacias de los citados productos y, cuando la haya, no se podrán destinar a la venta al usuario particular". Además, desde el COEGI han apelado a la "responsabilidad de ciudadanía" para que se limite a acudir a las farmacias únicamente a por medicamentos y productos sanitarios "cuando sea imprescindible".

"Para que las farmacias puedan seguir abiertas, su personal debe de estar protegido, de ahí la importancia de disminuir la visita a las mismas", ha subrayado Gastelurrutia.

Finalmente, ha advertido de que "sólo si todos tomamos conciencia del problema y, en el caso de las farmacias si acudimos sólo cuando sea imprescindible, los equipos que trabajan en ellas permanecerán indemnes y seguirán abiertas para que todo el que lo necesite tenga su medicación disponible".