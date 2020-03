Emergències estableix la preemergència per pluges a Castelló

20M EP

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha decretat la prremergència per pluges en tota la província de Castelló i el nivell groc per precipitacions en tot el nord de València i en el litoral nord d'Alacant. Per a aquest dimarts el litoral sud d'aquesta última província també estarà en risc groc per fenòmens costaners.