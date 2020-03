Jesús Gabriel, ganador de 'Prodigios': "Las consolas no me gustan mucho"

En el concurso Prodigios nueve niños de entre 10 y 16 años compiten en algunas de las disciplinas más difíciles y que más disciplina requieren, como la danza, la música clásica y los instrumentos. De entre todos ellos, ha sido el pequeño Jesús Gabriel, de once años, el que ha conseguido ser elegido como ganador por el público reunido en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde se grabó el concurso. Su interpretación del O sole mio acabó de convencerles.

Jesús Gabriel, de origen venezolano, disfrutará de un Curso Intensivo de Perfeccionamiento en Centro de Alto Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, además de 20.000 euros en metálico.

¿Cuándo y cómo llegaste a España? Llegué a España en 2017. Nos ayudó con un poco de dinero Evelyne Luest, que es una pianista muy famosa en EE UU para que pudiéramos salir de Venezuela. Dejé a mi familia atrás, pero cuando llegamos a España, cuando nos bajamos del avión le dije a mi madre 'éste es el comienzo de una nueva vida'. Y ahí fue cuando empezó todo.

¿Ya sabías entonces que te gustaba cantar? Lo sabía desde muy pequeñito, porque yo nací rodeado de músicos, en una orquesta. Siempre rodeado de coros y cantantes. Y algo dentro de mi dijo: voy a ser músico. Voy a ser un gran músico. Mi madre es una persona que siempre ha dado clase a los coros y yo eso lo he vivido desde muy pequeñito.

Te han dicho que eres como el Luciano Pavarotti caribeño, ¿Cómo te tomas eso? Me lo tomo bien, pero como dijo Ainhoa [Arteta] quiero que se me conozca como Jesús Gabriel, nada más.

¿Ya te imaginas entre los tres tenores? Eso es como algo muy lejano.

¿Qué te dicen tus compañeros de clase sobre esta habilidad tuya? Ellos ya saben que yo canto, pero aún así se impresionan. Me dicen que canto muy bien, solamente.

Prodigios es un programa grabado, ¿cómo ha llevado guardar el secreto de que había ganado? Al principio me costó un poquito, porque mis compañeros mi compañeros me preguntaban todo el rato por qué había faltado tanto a clase. Pero luego pararon y yo me sentía mejor, ya no tenía tanta presión.

¿Qué otras aficiones tienes? Voy al conservatorio y toco la tuba, canto y a veces toco el piano en casa.

¿Y no te gusta el Fortnite ni cosas de esas? No, me gusta escuchar música de los 70, 80 y 90, rock británico sobre todo. Las consolas no me gustan, la verdad.

¿Quieres dedicarte a ésto de mayor? Me gustaría hacerlo, en un futuro cercano o lejano, quién sabe el destino. Me gustaría llegar muy lejos como cantante, ser el mejor cantante del mundo. Pero también ser un gran tubista porque me gusta mucho la tuba.

¿Qué consejo le ha dado Ainhoa Arteta que se le ha quedado grabado? Que no me tiemble el cuerpo, porque cuando me pongo nervioso empieza a pasarme eso, no sé por qué, pero sí. Pero me quedaría con todos los consejos.

¿Cómo estás llevando lo del coronavirus, de tener que estar en casa y no tener clase? Me distraigo con el piano, pero también hago vídeos para mi Instagram... para crear conciencia, para no ir a la calle, lavarnos las manos, no tocarnos la boca con las manos sucias... hay que crear conciencia, porque lo que estamos pasando ahora es una situación muy difícil.

¿Qué has hecho con el trofeo? ¿Dónde lo has puesto? Lo tengo puesto en el piano. Es el símbolo de todo el trabajo, del apoyo de todos los que me estaban viendo, de mi Instagram, de mis compañeros de instituto, de mi madre.. y lo tengo en el piano por eso, para no olvidarme.