El Govern aposta per incrementar l’oferta d’FP i modalitat dual

El Govern fa una aposta clara per potenciar els estudis de formació professional (FP). És per això, que s’ha marcat com a objectius per al 2022 superar l’oferta del 60% en FP dins dels estudis postobligatoris –actualment del 51%– i, en la modalitat dual, arribar a la mitjana europea en implantació, xifra que suposaria el 30% sobre el total de l’alumnat de segon curs –aquest curs és d’un 21%–.

Per arribar-hi, un dels reptes és aconseguir una major implicació i corresponsabilitat de tots els agents socials i econòmics vinculats, especialment en l’FP dual. L’FP és una opció de qualitat, flexible i innovadora impulsada pel Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Permet la formació al llarg de la vida, essent la millor via per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral.

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de les professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector, alhora que permet l’actualització professional permanent. De fet, l’FP és una aposta política en els països més avançats i que menys han patit la crisi socioeconòmica dels darrers anys.

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. D’aquests títols, 37 són adaptacions curriculars que s’adeqüen a les noves necessitats dels empresaris i del territori, per poder ajustar-se a les demandes del mercat. Dels 174, un total de 72 són de tècnics en cicles formatius de grau mitjà i 102 condueixen a l’obtenció del títol de tècnic superior.

La preinscripció per al proper curs 2020-2021 es podrà realitzar, per als cicles formatius de grau mitjà, de l’11 al 15 de maig i, per als de grau superior, del 29 de maig al 5 de juny. De cara al curs vinent també està previst incrementar l’oferta pública d’FP el passat curs va ser de 105 grups nous i enguany s’ampliarà significativament l’oferta de cicles formatius d’FP.

A més, es tracta d’una oferta de gran accessibilitat i connexió amb altres etapes educatives. Un cop acabada l’ESO, es pot cursar un grau mitjà. I, amb el títol de grau mitjà o amb el batxillerat, es pot accedir a un grau superior.

També es pot arribar a l’FP a través d’una prova d’accés. Així mateix, alguns treballadors s’hi poden incorporar, per exemple, a través de convenis amb les empreses. També hi ha la formació professional contínua (adreçada a persones treballadores) i l’ocupacional, per a persones en situació d’atur. En aquests dos casos, l’accés és directe.

La figura de lºaprenent

L’FP dual potencia la figura de l’aprenent: permet que l’alumne/na es formi al centre educatiu i a l’empresa, amb la finalitat de millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants. L’alumne/na aprenent desenvolupa el seu potencial professional i adquireix experiència professional en un entorn laboral, a través del currículum establert. Per tant, en aquest cas centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

A més a més, l’FP dual és una opció amb una alta inserció laboral, tal com queda palès en l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2019: un 57,9% dels alumnes de grau mitjà i un 73,83 % dels de grau superior s’insereixen entre sis i nou mesos després d’haver acabat els estudis.

Un altre dels reptes del Govern és impulsar la implicació de les empreses, per tal que s’acullin a l’opció d’oferir FP dual.

Per això és important donar-los a conèixer quins beneficis té la modalitat dual i explicar el procés per accedir-hi. L’objectiu final és adequar la formació dels treballadors a les necessitats de les empreses per tal de poder millorar la cohesió social, el desenvolupament territorial, els sectors econòmics i, en conseqüència, el conjunt de l’economia catalana.

Afavorir l´equiat de gènere

Promoure l’equitat de gènere és un altre dels objectius que a partir d’aquest curs, i per als propers cursos, planteja el Departament d’Educació en l’àmbit de l’FP.

Actualment, les dades reflecteixen que a l’FP hi ha estudis amb una elevada subrepresentació de gènere, cicles on la presència d’homes és pràcticament absoluta i d’altres on les dones copen pràcticament totes les places.

El biaix de gènere s’observa especialment en el cas de l’FP industrial, en concret pel que fa a les famílies d’electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, i instal·lació i manteniment.

Així, el curs 2017-2018 la mitjana de dones matriculades en aquests cicles és només del 3%. De fet, aquesta mitjana és més baixa que la mitjana masculina en els cicles on hi ha més presència de dones, en què la matriculació dels homes representa el 7%.

Per capgirar aquesta situació, tant Treball com Educació posen en marxa a partir d’aquest curs un seguit de mesures positives per revertir el biaix de gènere en algunes famílies professionals d’FP. Així, promourà la matriculació de dones en cicles industrials amb la bonificació del 50% del preu públic de matrícula.

És la primera vegada que es pren una mesura com aquesta, amb l’objectiu que esdevingui referent per als més joves també en matèria de coeducació. D’altra banda, en un futur també es plantejaran mesures similars en els graus professionals on hi ha més presència femenina, com ara les Cures Auxiliars d’Infermeria o la imatge personal, on la presència d’homes és d’un 7,84%. Unes mesures adreçades a fer una formació professional àmplia, de qualitat i atractiva per a tots els alumnes.

Un atur quatre vegades inferior que la mitjana

L’FP és una opció idònia per als joves, atès que els prepara adequadament per inserir-se amb avantatge al món laboral. Així doncs, les persones graduades en cicles d’FP a Catalunya tenen un percentatge d’atur molt inferior a la mitjana de desocupació juvenil –entre els 16 i els 24 anys.

De fet, l’atur entre els joves és gairebé quatre vegades superior a l’atur dels graduats en FP -22,27 punts per sota en els graduats mitjans i 21,52 punts menys pel que fa als graduats superiors.

L´estudi d¨inserció laboral dels ensenyaments professionals 2019.

D´EDUCACIÓ I EL CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE CATALUNYA.

El nivell de desocupació és menor a la mitjana d’atur de Catalunya (11,60%) en tots els ensenyaments analitzats d’FP. L’atur també és menor en totes les franges d’edat: per als joves dels 16 als 19 anys és del 6,34%, i en les persones majors de 30 anys se situa en el 10,49%.

L’estudi d’inserció evidencia el creixement de la inserció en 14 de les 23 famílies professionals respecte de l’any passat. Els increments més alts es donen en química (+3,79%), sanitat (+3,76%) i indústries alimentàries (+3,72%).

Avantatges dels graduats en l´àmbit industrial

Entre els graduats de professions directament relacionades amb l’àmbit industrial, el treball a jornada completa i la contractació a temps indefinit són més freqüents que entre els graduats de la resta de cicles.

A més, la comparació dels nivells d’ingressos dels ocupats a jornada completa en cicles d’FP del sector industrial amb els de la resta de cicles mostra un clar avantatge dels nivells de renda assolits pels graduats de professions de cicles industrials.

Pagesos, soldadors i fusters, entre els oficis més buscats.

Tot i comptar amb aquests avantatges, hi ha alguns cicles formatius d’aquest àmbit que no són suficientment demandats a la preinscripció 2019-2020, com a primera opció, per part dels alumnes interessats en l’FP. El curs passat hi va haver més de 150.000 alumnes a FP i el 25,7% es van matricular en els cicles formatius vinculats a la indústria.

Per això, Educació vol potenciar aquests estudis i ja, des del curs 2018-2019, ofereix més de 70 itineraris formatius -comptant els diferents títols i les adaptacions curriculars elaborades a proposta de les entitats sectorials per als joves que volguessin formar-se en professions lligades directament a l’àmbit industrial.

Renovació dels oficis manuals

Fusters, pagesos, soldadors, paletes, guixaires i lampistes són alguns dels oficis manuals qualificats i especialitzats més buscats pels empresaris dels sectors. Des de fa uns anys algunes agrupacions empresarials denuncien que tenen dificultats per captar personal en determinats oficis tradicionals a causa de la manca de relleu generacional.

El Departament d’Educació, en col·laboració amb els agents socials, ha renovat profundament aquestes professions: s’hi han introduït noves tecnologies i s’han adaptat a les noves formes de distribució i consum de la societat actual.

Aquests sectors renovats presenten grans oportunitats d’ocupació per als joves perquè necessiten el seu talent per fer front als nous reptes: el 2019, la mitjana de graduats de grau mitjà ocupats en acabar els seus estudis, era del 44 % (més del 64 % continuava estudiant o combinava treball i formació). En el cas de la família professional de fusta, moble i suro, la taxa d’ocupació dels tècnics de grau mitjà era del 48,8 %.

Per als tècnics superiors, la taxa d’ocupació general era del 66,3 % (el 43 % continuava estudiant o combinava treball i formació), però els graduats de cicles formatius de la família agrària arribava al 70,3 %.

Tota la informació sobre els estudis de formació professional (inicial, ocupacional i contínua, incloent-hi la modalitat dual), està disponible a l’espai web fp.gencat.cat. Tota la informació del procés per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior la trobareu a preinscripcio.gencat.cat.