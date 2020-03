El día a día en una ciudad confinada: supermercados y farmacias de Igualada gestionan los retrasos de stocks

Los comercios de la ciudad de Igualada se ven en una situación excepcional debido al aislamiento de la población y a las dificultades por entrar en el municipio de los múltiples camiones y coches desde el 12 de marzo pasado. Los supermercados, farmacias y panaderías abiertas se adaptan a la nueva situación: distancia entre los clientes, geles desinfectantes a disposición de los usuarios y otras muchas medidas de higiene para afrontar estos días.

Los supermercados presentan algunas dificultades para que los camiones lleguen a tiempo a abastecer los locales pero viven esta semana con toda la calma que se puede pedir. Así lo comenta a 20minutos Pedro, del Carrefour Market: “De momento hay tranquilidad. Los clientes vienen a comprar de uno en uno... Hay algo de miedo de contagio. Tienen que hacer cola fuera, pero no se quejan. De momento no hay mucha alteración".

Las panaderías notan la bajada de clientes pero, sin embargo, no tienen de momento problemas de materia prima en los obradores. Así lo comenta Jaume, de la panadería Jaume i Vicenç: “Hoy es el primer lunes que pasamos y estoy a la espera de cerrar tiendas. Se vende un poquito menos de lo normal pero hay algo de vida".

Las farmacias, sin embargo, sí que tienen grandes problemas de desabastecimiento en guantes, mascarillas y geles desinfectantes. Lo explica Ana desde la farmacia Esteve Igualada: “Estamos haciendo lo que podemos. Preguntan por mascarillas pero no tenemos nada. Ni alcohol, ni guantes, ni mascarillas, ni gel desinfectante".

Supermercados con distancias muy marcadas

Desde el Carrefour Market detallan que en stock van un poco justos por la lenta llegada del reparto: "De stock vamos justitos. Papel higiénico ya no tenemos. Ahora mismo, hace media hora, ha entrado un camión y esta tarde entrará otro camión”. Lo mismo comenta Albert, de la superficie Supermas: “Aquí está todo complicado. Va llegando género pero, por ejemplo, el camión grande no podía venir desde Figueres porque no podían preparar todos los pedidos. La gente ha triplicado las comandas".

Albert también apunta que la clientela es muy respetuosa en las medidas tomadas, aunque en días atrás hubo más descontrol: "En cuanto a los clientes, respetamos lo que dice la Generalitat. Dentro puede haber 20 personas y a la que sale una entra otra. Les damos guantes cuando entran. En principio hoy está todo más tranquilo. El viernes y el jueves fue un caos. La gente se asustó y como confinaron Igualada salió en masa a comprar y nos dejaron sin stock. Llevaron papel higiénico, agua, leche, legumbres, fruta, embutido, galletas... De todo. Ahora aquí en Igualada va mejor el tema infectados así que ahora algo mejor”.

Desde el supermercado Consum refuerzan estas ideas: “En principio la gente estaba un poquito alterada, ahora se va tranquilizando. Hemos hecho retención de máximo 40 personas pero ahora el acceso es libre porque el aforo que tenemos está bien. Además, no hay cola en las cajas. Hemos limitado las cajas a un metro con adhesivos en el suelo. Cada vez hay más personas con guantes, mascarillas y gel de alcohol. En la entrada tenemos el gel y cuando entra o sale un usuario también se lo pone", apunta Raquel, la encargada.

En el Consum, sin embargo, no perciben problemas con los productos: "Nosotros no notamos problema de abastecimiento. Recibimos un camión ayer, aunque llegan un poco más tarde por el control. Hemos tenido un poco de retraso pero no hay problema con el género”, apunta la encargada.

Panaderías donde peligran las monas

"La ciudad está muerta", apunta Jaume con rotundidad. Desde el obrador de la pandería Jaume i Vicenç, continúa: "Tengo que cerrar tiendas al mediodía y a ver qué es lo que hay que hacer. Tenemos la materia prima y he tenido que bajar producción y tener al personal en casa. Hay menos gente trabajando porque hay personal fuera de la zona confinada que no puede entrar y la gente que vive dentro del confinamiento, alguna no viene. Nosotros somos 40 personas y hay parte que ha tenido que quedarse sin trabajar por el cierre de las cafeterías, que en nuestro negocio es una parte muy importante. Aún así, comparado con otros negocios aún podemos respirar ya que vendemos pan”.

También se ven peligrar las monas, otra importante fuente de ingreso estos meses en estos comercios catalanes. Así lo apunta Montse, de la panadería y pastelería Joan Solanich Figueres: "Yo tendría que recibir material para las monas y las monas este año puede que se paren, no creo que se haga mucho. De momento estamos bien. Ha de llegar género pero de momento lo llevamos bien”. Ellos también se suman a los guantes y la distancia de seguridad entre clientes: “De momento va todo bien. La gente lleva guantes y mascarilla y respeta la distancia. Guardamos las distancias y como nuestra tienda es grande no hay problemas con eso, ya que solo entran uno o dos de cada vez".

Las farmacias, sin mascarillas ni desinfectante

En la farmacia Esteve Igualada Ana nos explica que también acogen las medidas de higiene: "Tenemos el espacio de separación, la distancia de seguridad, para que no entren todos los clientes seguidos. Tienen que esperar en la puerta y echarse gel hidroalcóholico. Nos llaman clientes para preguntarnos por el stock o alguna medicación por si la tenemos que pedir". Y aclara que los medicamentos están todos disponibles: "La medicación entra toda. Vienen por la mañana los mayoristas y no hay problema".

Ángeles, de la farmacia La Creu, confía en ir viendo cómo avanza la situación: “Lo llevamos bien. Aquí está todo cerrado, no hay nada. Los clientes guardan las distancia. En principio tenemos de todo, y habrá que ver cómo se va solucionando todo al final”.

Los vecinos quieren saber qué ha pasado en el Hospital d'Igualada

Los vecinos de Igualada viven en sus casas con tranquilidad el confinamiento de cerca de 70.000 personas a causa del coronavirus. La mayoría se sienten bien informados por los medios de comunicación y los canales que ha establecido el Ayuntamiento de Igualada.

Laura, una vecina que tiene los síntomas del coronavirus, ha explicado que "la situación sé está viviendo con miedo, pero también con mucho sentimiento de unión para poder superarlo todos juntos". Reconoce que la incertidumbre viene sobre todo porque "cada vez hay más casos positivos, además de mucha información por muchos canales de comunicación que hacen que tengamos miedo y más sabiendo que somos el foco... Pero si somos los primeros que nos quedamos en casa y somos conscientes, lo pararemos".

Ella misma explica cómo se vive la situación y los síntomas en primera persona: "Yo, la semana pasada el miércoles tuve décimas de fiebre (37 grados), mucho dolor de cabeza y ahora un poco de tos. La fiebre fue puntual y el dolor de cabeza va desapareciendo. No sé si son síntomas reales o que mi cuerpo lo esta somatizando por el miedo de contraer el virus. Llamé durante todo el viernes al 061 y no obtuve una respuesta. Finalmente en el 112, el sábado me recogieron los datos y me dijeron que sanidad me llamaría, pero a día de hoy todavía no he recibido ninguna llamada. Entiendo que no tengo síntomas muy graves y no soy prioritaria".

Sobre la gestión del Hospital de Igualada, Laura reconoce que en el hospital "siempre hay algún tipo de complicación, y en este caso ha sido por negligencia por parte de un miembro del equipo sanitario que no avisó con tiempo suficiente sobre su posible contagio. Hay Mossos en cada salida de Igualada para evitar la propagación pero no entiendo que pueblos como Jorba, Capellades, La Pobla de Claramunt, entre otros, no estén cerrados cuando la mayoría de la gente de estos pueblos trabaja en Igualada".

Otra vecina de Igualada, Patricia, nos comenta que "la verdad es que lo estamos viviendo relativamente bien, quedarnos en casa nos da la esperanza de no contagiar a los colectivos más vulnerables, sobre todo a la gente mayor.

Asegura Patricia que tras el cierre de la Conca d'Òdena, en las calles hay muy poca gente y "solo intentamos salir para ir al súper, farmacia o cosas de primera necesidad" pero lamenta y asegura que no tiene lógica que "a día de hoy, todavía haya empresas y fabricas trabajando..."

"Con relación al Hospital de Igualada mejor no opino" ha afirmado Patricia que lamenta que Igualada sea " el núcleo del contagio y en el propio hospital".

Para Albert, lo que es común entre todos los ciudadanos "la sensación de incertidumbre en lo que se refiere al periodo de duración de esta situación, y las consecuencias económicas de la pandemia que seguramente serán remarcables y profundas" ha dicho. Albert ha explicado que "la población está respetando mucho la normativa. Por las calles no hay demasiado movimiento".