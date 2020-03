Coronavirus.- La Policia denuncia a València una ITV oberta i diverses persones per transitar per l'antic llit del riu

20M EP

La Policia Local de València ha denunciat una estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per seguir oberta malgrat la declaració de l'estat d'alarma davant el coronavirus i diverses persones per transitar per l'antic llit del riu.