Investigan a 17 personas en Alicante y Valencia por falsificar la venta de 72 toneladas de naranjas

El equipo ROCA de Calp ha llevado a cabo la "Operación traza 3.0" en la que se ha imputado a un total de 17 personas por los presuntos delitos de falsificación de documento privado y de receptación. Se trata de 13 hombres y cuatro mujeres, de nacionalidades española, marroquí y rumana, relacionadas con la falsificación de 113 documentos de trazabilidad agraria (DATA).

Una de las labores que realizan los equipos ROCA de la Guardia Civil es la inspección en almacenes agrícolas para comprobar la documentación y origen de los productos. Por este motivo, el pasado mes de junio de 2019, coincidiendo con la campaña de recolección de la naranja, iniciaron la clasificación y estudio de miles de documentos DATA, en almacenes de compra de cítricos de las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y La Safor (Valencia).

Este documento DATA (Documento de Acompañamiento y Trazabilidad Agraria) tiene como fin saber el origen y destino final del producto e incluye datos de: propietario, terreno, transportistas/recolectores, cantidad, destino, fecha de recolecta y firma. Además, es de obligado cumplimiento para cada partida que supere los 20 kilos (siempre que no sea el propietario quien la porte).

Del estudio de estos documentos, los agentes detectaron 113 que presentaban ciertos rasgos de haber sido falsificados. Los casos más habituales se pudieron clasificar en cuatro: Propietarios de explotaciones que no habían dado autorización para la recolección y, por lo tanto, no habían confeccionado ningún DATA, pero sí había varios documentos supuestamente expedidos por ellos (en ocasiones más de 30); propietarios que habían dado una única autorización, a lo que corresponde un único DATA, pero se hallaron muchas otras a su nombre; propietarios que habían firmado varias autorizaciones, sin embargo, en los documentos aparecían variedades que no cultivaban, fechas distintas a las de las autorizaciones o terrenos que no eran los suyos; y, propietarios ficticios, personas que no existen pero que firmaban los documentos.

Los investigadores descubrieron una trama entre ciertas cuadrillas, que se cedían datos de los propietarios de terrenos entre ellos, para así confeccionar los documentos falsos a su medida.

Esta operación ha culminado con 17 personas investigadas (13 hombres y cuatro mujeres), durante los meses de enero y marzo, como presuntas autoras de 17 delitos de falsificación de documento privado y 18 delitos de receptación, relacionados con 113 documentos agrarios. Se sospecha que con estos documentos habrían hecho pasar más de 72 toneladas de naranja como de origen lícito, cuando realmente provenían de actos delictivos.

Cabe destacar que se ha logrado reducir de manera notable los hechos delictivos ocurridos contra el patrimonio durante la campaña del cítrico, en lo que va de temporada, llegando a bajar la actividad delictiva, en este ámbito, en más de un 50%, en relación con los dos años precedentes.

DENUNCIAR

El hecho de que gran parte de la fruta pertenezca a la de estrío y que, en ocasiones, la cantidad de naranja hurtada no ocasiona demasiado perjuicio económico, hace que parte de los perjudicados decidan no denunciar.

Este factor dificulta aún más si cabe la labor de la Guardia Civil a la hora de investigar este tipo de delitos ocurridos en el campo, por lo que se hace hincapié en que se debe denunciar cualquier hecho, por irrelevante que se pueda considerar, por parte del afectado.