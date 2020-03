Médicos de familia piden no dejar de usar ibuprofeno al no haber evidencia científica que lo desaconsejen

20M EP

El Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha pedido que no se deje de utilizar fármacos como el ibuprofeno hasta que no se publiquen estudios científicos que justifiquen que no se deben administrar.