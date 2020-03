Isabel Díaz Ayuso da positivo por coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado positivo en el test de coronavirus, según ha adelantado este lunes 'Voz Pópuli' y ha confirmado pocos minutos después la propia líder del Ejecutivo madrileño en un mensaje grabado que ha sido distribuido a los medios de comunicación y que ella misma ha colgado en su perfil de Twitter .

En el mensaje, Díaz Ayuso explica que la semana pasada se sometió a las pruebas para saber si estaba contagiada,después de que la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad, Paloma Martín, diera positivo. "Di negativo y he estado trabajando con total normalidad", detalla la presidenta, que a continuación señala que este domingo empezó con síntomas de alergia y decidió someterse de nuevo a las pruebas. "En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad", abunda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también señala en su mensaje que va a seguir trabajando "aislada" en su domicilio, desde donde seguirá estando al frente de las decisiones del Ejecutivo madrileño, también en materia de seguimiento del virus en la región como en el resto de cuestiones. Así, desde su equipo aseguran que se le han instalado todos los equipos informáticos necesarios en su vivienda para seguir ejerciendo "todas y cada una de sus funciones como presidenta".

"Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final... Yo también doy positivo", ha dicho Díaz Ayuso.

Díaz Ayuso mantendrá a diario videoconferencias y llamadas telefónicas con los miembros del Consejo de Gobierno, así como con su equipo más cercano. Además, seguirá presidiendo las reuniones del Consejo de Gobierno que se llevarán a cabo por videoconferencia como ya estaba previsto desde hace días. Asimismo, la presidenta tendrá "permanente" contacto con el centro de control que se ha instalado en la Puerta del Sol para seguir la evolución e información de la pandemia de coronavirus.

Desde el equipo de la presidenta aseguran que, antes de que se conociera su contagio, la coalición de gobierno PP-Cs ya había decidido que todas las reuniones del Consejo de Gobierno, ya fuesen ordinarias o extraordinarias, se desarrollasen por videoconferencia. Igualmente, la presidenta iba a comenzar a trabajar este lunes únicamente desde su despacho en la Puerta del Sol sin desplazamientos ni reuniones presenciales.

El alcalde no tiene síntomas y no se somete al test

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se piensa someter de momento al test del Covid-19 porque no presenta síntomas. Según han explicado fuentes cercanas al regidor a Europa Press, en los últimos días, Martínez-Almeida ha transmitido que "por responsabilidad" no era conveniente colapsar el sistema de salud sin necesidad y que él era un madrileño más.

El alcalde de la capital y la presidenta de la Comunidad estuvieron trabajando juntos el pasado viernes en la sede del gobierno regional, y al término de la reunión ofrecieron una rueda de prensa conjunta.