Coronavirus.- La UV i Fisabio informen que han obtingut "els primers genomes complets del virus SARS-CoV2 a Espanya"

L'anàlisi genòmic ha sigut dut a terme per la Unitat Mixta en Infecció i Salut Pública de la Universitat de València i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana Fisabio, el Grup d'Investigació en Epidemiologia Molecular, tots dos liderats per Fernando González Candeles, catedràtic de Genètica i investigador de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) de la Universitat de València i del CSIC, i el Servici de Seqüenciació i Bioinformàtica de Fisabio que coordinen Giuseppe d'Auria i Llúcia Martínez.

Els equips d'investigació valencians -segons detalla la UV en un comunicat- han aconseguit seqüenciar el genoma complet de tres mostres de pacients infectats pel COVID-19 procedents del laboratori de Microbiologia de l'Hospital Clínic Universitari de València, les primeres seqüències del virus SARS-CoV2 obtingudes a Espanya.

Aquesta seqüenciació de genomes complets se suma a l'esforç que s'està fent a nivell mundial en tots els laboratoris per a esbrinar quals han sigut les vies de transmissió i com s'estenen els diferents llinatges del virus, destaquen.

"L'objectiu primordial és identificar amb major fiabilitat els focus i les cadenes de transmissió del coronavirus. La principal conclusió de l'anàlisi de les primeres mostres és que els ceps procedeixen de rutes de transmissió diferents", explica l'investigador Fernando González Candeles.

BASES DE DADES

Les seqüències ja estan accessibles en la base de dades de la Iniciativa GISAID, consorci públic dedicat a l'estudi del virus de la grip (