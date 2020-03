El cannabis, un ingrediente que deberías meter ya en tu rutina de belleza facial y que promete resultados asombrosos

Cuando se habla de cannabis vienen a la mente las calles de Amsterdam, los años 60 o festivales como Woodstock, siempre pensando en este ingrediente como una sustancia psicotrópica y no como un gran aliado del cuidado de la piel.

Se llevan años investigando los beneficios del aceite de cannabidiol (también conocido como CBD) y el aceite de cáñamo, llegando a la conclusión de que poseen grandes propiedades hidratantes, calmantes y seboreguladoras. Este ingrediente se está alejando de la concepción social de droga para convertirse en cosmética de lujo.

Lo más importante que hay que aclarar es que este ingrediente no es psicoactivo. El CBD es un compuesto natural presente en el cannabis que suele diluirse en aceite de cáñamo. Aunque también se encuentra en las hojas de marihuana, este compuesto no "coloca", ya que no va acompañado del THC, sustancia que también se encuentra en estas hojas y es el principal constituyente psicoactivo.

La aplicación dermatológica de este ingrediente ha demostrado ser muy eficaz para pieles reactivas, acnéicas y muy deshidratadas, por lo que se ha convertido rápidamente en uno de los nuevos activos de moda.

Se ha demostrado que el CBD tiene capacidad de conectar de forma directa con dos neurotransmisores que juegan un papel esencial en la comunicación al cerebro de la inflamación y el dolor. Por eso tratamientos con este activo son utilizados para curar problemas de la piel con proceso inflamatorio y componente autoinmune, como la dermatitis, el eczema, la psoriasis y la rosácea. Además posee una gran cantidad de antioxidantes que ayuda frenar el envejecimiento de la piel.

Debido a todos estos beneficios, muchas marcas se han sumado a añadir este ingrediente a cremas, tratamientos de la piel y cosméticos, como es el caso de Nyx Cosmetics. Esta marca ha lanzado una linea entera al rededor del Cannabis Sativa, que se compone de un primer, fijador de cejas, papel matificante y un bálsamo labial.

La marca Herbivore también se ha sumado a la moda del CBD y ha sacado un sérum llamado Emerald que promete combatir la sequedad, el enrojecimiento y la piel estresada, irritada y con problemas. Este producto contiene un 0,3% de THC, por lo que solo lo pueden comprar adultos y no puede venderse fuera de Estados Unidos.

Kiehl's también cuenta en su catálogo con un par de productos que llevan el cannabis en su formulación: un limpiador y un gel concentrado que prometen aliviar la sensación de tirantez y equilibrar la hidratación de la piel, a la vez que disminuyen las rojeces.

Milk Makeup llegó hace unos meses a España y nos ha traído productos como esta mascarilla de cannabis en formato de barra que hidrata, calma y limpia la piel para ofrecer una tez revitalizada. Incorpora también arcilla de caolín, que reduce la inflamación y equilibra los niveles de aceite de la piel y aloe vera que calma y tiene propiedades antioxidantes.

Desde Francia viene la marca Ho Karan que se dedica a una cosmética que orbita al rededor del cannabis como ingrediente principal. Buscan las propiedades de las plantas medicinales para agregarlas a sus cosméticos. Sin duda este ingrediente está transformando la industria de la belleza.