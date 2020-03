Ribó confirma que aquest dilluns les comissions ja podran cobrar l'avançament del 25% del cost dels monuments

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha confirmat que les comissions falleres ja podran cobrar aquest dilluns l'avançament anunciat del 25 per cent del cost dels monuments, una decisió que es va aprovar divendres passat pel consistori amb la finalitat de que les comissions disposen de liquiditat per a pagar als seus proveïdors després de l'ajornament de les Falles com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.