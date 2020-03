Si buscas un reloj inteligente, no dejes pasar esta oferta 'flash' con la que te ahorras más de la mitad de su precio

Estaba en tu lista de deseos del Black Friday, se lo pediste a tu amigo invisible por Navidad y probaste suerte incluyéndolo en tu lista de regalos para los Reyes Magos. Sin embargo, todavía no has conseguido hacerte con tu reloj inteligente. Tranquilo, esto es porque todavía no era el momento, ya que la mejor oportunidad para conseguirlo es ahora y es que Amazon ha rebajado un modelo de la marca Difee al 64%.

Estos gadgets se han convertido en uno de los productos más deseados, tanto para regalar como para concederse un capricho a uno mismo. Aunque hay profesionales que hasta los utilizan con fines médicos, lo que realmente engancha a estos dispositivos es su capacidad para monitorizar todas nuestras constantes y mantenernos informados, algo fundamental para aquellos que realizan ejercicio. Además, gracias a estos registros, los deportistas son capaces de llevar un entrenamiento más efectivo.

Así, si siempre has querido hacerte con este producto, aprovecha la oferta que Amazon ha lanzado solo hoy. Su precio habitual es de 99 euros y ahora puedes hacerte con él por 35,99 euros. ¿No crees que es la mejor oportunidad?

El reloj de Difee esta hoy rebajado un 64%. Amazon

¿Qué tienes de especial esta oferta de Amazon?

Además de estar sujeto a una oferta del 64%, este reloj inteligente tiene prestaciones que harán las delicias de los amantes de lo smart. Para empezar, cuenta con una pantalla táctil de 1,3 pulgadas que brinda una experiencia visual de calidad y que facilita la usabilidad de las aplicaciones que el usuario necesite, para registrar su actividad física. Y es que este gadget es perfecto para aquellos que, mientras hacen deporte, necesitan monitorizar los diferentes niveles mientras practican ejercicio y las constantes vitales.

Así, se puede hacer un seguimiento automático de la frecuencia cardíaca y de sueño y regularla con alguno de los modos deportivos que incluye (caminar, correr, montar en bicicleta, jugar al baloncesto o nada). Todo ello, quedará registrado en un panel de datos detallados, que ayudará a ver nuestra evolución y logros.

Cabe destacar que este smartwatch es acuático, por lo que no hay que preocuparse si se moja, bien por descuido o mientras realizamos cualquier actividad submarina, pues, tal y como destacan desde Amazon, resiste a la profundidad.

