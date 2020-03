Els supermercats i mercats municipals de València obrin amb gènere reposat, seguretat i mesures de protecció

Els supermercats i mercats municipals han obert amb el gènere reposat i prenent les mesures oportunes per a evitar contagis de coronavirus, el que ha provocat cues en alguns centres que estan a més controlats amb persones de seguretat per a espaiar l'entrada i que la gent adquirisca els productes.

El Mercat Central de València ha obert les seues portes amb normalitat i encara que alguns llocs estan tancats, uns per ser dilluns i uns altres a causa del coronavirus, el gènere en les parades és abundant tant en carn, fruita i verdura com en altres productes. En el mercat Rojas Clemente la situació era similar a primera hora, amb alguns llocs oberts i altres tancats i amb poca afluència, però amb productes.

Alguns llocs del Mercat Central com Moixamar ha decidit a primera hora posar una distància mínima marcada per una línia groga i escrit també amb cinta adhesiva d'eixe color 'NO TRASPASSAR LA LÍNIA', encara que a poc a poc el propi mercat ha anat marcant el sòl dels llocs oberts per a establir un distància de seguretat.

El propietari d'aquest lloc de saladures, olives i fumats ha explicat a Europa Press que encara que a primera hora hi havia un poc menys d'afluència que altres dilluns els clients s'estan acostant amb tranquil·litat i ha subratllat que el gènere està arribant. Si escau a més ha indicat que té de sobra ja que de cara sobretot a Setmana Santa ja havia encarregat més, com és habitual. Ha dit que el dissabte si que va notar un increment de compra i que per precaució només està una de les seues empleades.

En aquest mateix sentit s'han pronunciat des del lloc de fruita de verdura Virginia que a primera hora estaven reposant gènere amb normalitat després d'haver anat a comprar aquesta matinada a Mercavalencia on les compres s'han realitzat de forma habitual, encara que una mica mes lentes a causa de les mesures de protecció establides, segons ha detallat un dels seus treballadors.

Alguns dels propietaris de les parades han insistit que van a seguir treballant amb normalitat i que esperen que els clients vagen recobrant les compres, encara que per a alguns les pèrdues ja seran difícilment recuperables, doncs gran part del seu gènere en aquestes dates era per a restauració.

És el cas d'un dels pocs llocs de peix oberts aquest dilluns, que la seua treballadora ha explicat que el 80/90 per cent de la seua facturació prové dels bars i restaurants i encara que té "bons clients" que li van a seguir comprant per a consum personal, la major part ho va a perdre.

Ha assegurat que seguirà venent amb normalitat tots els dies però a un empleat l'ha enviat a casa davant la situació. Altres llocs no obriran perquè en ser la setmana fallera ja havien decidit prendre's uns dies de descans.

Cues en supermercats

En el cas dels supermercats alguns com les cadenes valencianes Consum i Mercadona han establit mesures davant el coronavirus i el devessall de compres que s'ha produït els últims dies deixant els lineals sense productes. Encara que en tots dos casos han assegurat que poden reposar i que no hi haurà desproveïment.

Així, Mercadona, que ha obert en el seu horari normal, ha posat guàrdies de seguretat en l'entrada on abans de l'obertura ja hi havia cua de gent guardant la distància de seguretat. Consum, que ha decidit obrir a les 10 hores, un hora mes tard de l'habitual, també ha establit mesures per a controlar l'entrada i perquè els clients no compren més de sis peces d'un mateix producte per a evitar el desproveïment.