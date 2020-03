UGT CyL exige a la Junta un protocolo de actuación para más de 5.000 trabajadoras de ayuda a domicilio

UGT, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que hay 5.000 personas que no solo van en un viaje de ida y vuelta a su lugar de trabajo, sino que en una mañana pueden recorrer cinco o seis domicilios distantes entre sí, sin olvidar que las personas a las que atienden son de riesgo.

Recuerda el sindicato que lidera Faustino Tempraon que estas trabajadoras dependen de empresas que a su vez mantienen conciertos con ayuntamientos y diputaciones, si bien la competencia es de la Junta de Castilla y León, que, a diferencia de lo ocurrido en Andalucía o Madrid, aún no ha realizado un protocolo de actuación.

"No puede haber 18 actuaciones separadas, como hasta ahora, que cada ayuntamiento y diputación estén actuando según su libre albedrío, o simplemente no haciendo nada", critica UGT, sindicato desde el que se apunta que lo que no se puede hacer es esperar que el usuario renuncie al servicio para que así la administración se ahorre el pago de este servicio, porque esto puede trasladarse a las trabajadoras que verán menguado su ya mínimo sueldo.

UGT ha realizado a través de la Secretaría de Salud Laboral de la FeSP-UGT Castilla y León un borrador para un protocolo general, basándose en las indicaciones del ministerio de Sanidad y lo que tiene la página web de la Junta de Castilla y León para sus trabajadores.

Por ello, el sindicato exige a la Junta de Castilla y León un protocolo de actuación para estas trabajadoras que están totalmente desamparadas.