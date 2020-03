Coronavirus.- Norwegian habilita vols des d'Alacant i Màlaga per a repatriar ciutadans noruecs al seu país

En un comunicat, Norwegian ha indicat que eixos vols se sumaran a les operacions habituals entre Espanya i Noruega. "Norwegian està treballant per a implementar solucions similars en altres rutes", ha indicat.

I és que com ha informat la pròpia Norwegian, a les 08.00 hores d'aquest dilluns s'han implementat controls de fronteres a Noruega i només es permetrà l'entrada als ciutadans noruecs (als qui se'ls recomana tornar a casa al més prompte possible) així com també als ciutadans de l'Espai Econòmic Europeu (la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein i el Regne Unit) amb ocupació o residència a Noruega, i també a les seues famílies.