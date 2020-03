Madrid acumula más de la mitad de los positivos por coronavirus en España, que asciende a 8.744

La Comunidad de Madrid acumula más de la mitad de casos positivos por coronavirus registrados en España, según los datos facilitados por Sanidad en la mañana de este lunes. En Madrid hay 4.675, que forman parte del total de 8.744 que hay en todo el territorio nacional. Madrid, junto a Cataluña y País Vasco, son las comunidades más afectadas.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón se ha pronunciado así en una rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y creado después de que este fin de semana se haya declarado el estado de alarma en España como consecuencia de la rápida evolución del coronavirus.

"La situación ha cambiado", expresó Simón, que se encargó de desglosar las cifras a 15 de marzo. "El incremento ha sido de algo más de 1.000 casos en las últimas 24 horas", algo que va de la mano de lo ocurrido "en los días anteriores", dijo. En esa distribución de casos "3.215 están hospitalizados" y más del 50% están "leves" y son atendidos en sus domicilios.

Asimismo, hay 410 en la UCI, de los cuales "entre el 60 y el 70% están en la Comunidad de Madrid", dijo Simón. Eso sí, la buena noticia parte de las 521 personas afectadas por el coronavirus que ya han sido dadas de alta. Simón terminó asegurando que la distribución de los casos por comunidades autónomas "es similar" a la de las fechas recientes.

Simón, por otra parte, aseguró que con el paso de los días se tendrán "información más detallada" del perfil de los pacientes. Algo que no se puede hacer ahora por la "saturación" de casos. En este sentido, aclaró que el hecho de que se afectaran residencias de mayores provocó un índice de letalidad alto. "Es posible que si vamos detectando más casos vaya bajando", sentenció al incluir en la ecuación el grupo de gente más joven o sin patologías previas.

"No hay que descartar que algunos pacientes que no formen parte de los grupos de riesgo no supongan casos graves", prosiguió, al tiempo que lanzó un aviso a la sociedad: "Catorce días no serán fáciles, hay que mantener la calma hasta el final, si no, no servirá de nada". Simón mantuvo que hay casos que pasan "rápido" de una sintomatología leve a una "muy grave".

El ministerio de Sanidad "ha preparado diferentes equipos", también en la parte "asistencial", dijo el director sobre el hecho de contar con más profesionales sanitarios para hacer frente a la pandemia. "Tenemos que evitar que un profesional tenga que rendir bajo estrés", esgrimió. El objetivo es aumentar los recursos profesionales. Y mostró su orgullo por los ofrecimientos de los últimos días. "Se les va a dar cabida a todos aquellos que sean necesarios".

Fernando Simón asume que "el total de pacientes infectados no lo tendremos nunca", porque habrá pacientes con "síntomas muy leves que ni siquiera lo reportan". Sanidad aclaró que informará cada mañana "a primera hora" del recuento de casos fijado la noche anterior.

"No tenemos que ir más lejos de lo razonable"

Sobre las recomendaciones para realizar las actividades permitidas, Simón aclaró que no hay que ir "más lejos de lo razonable", por lo que, por ejemplo, no hay que dejar los zapatos "fuera de casa" ni hacer la compra "con mascarilla y guantes". Según él, lo primero a evitar es "el contacto de persona a persona", pero no se puede permitir "que esto nos lleve a una situación límite, al pánico. Nos tiene que llevar a ser responsables".