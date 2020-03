Las duras palabras de Daniela, una italiana en estado grave por coronavirus: "Somos todos culpables"

"Nosotros somos los principales responsables", denuncia Daniela De Rosa en un vídeo que ha compartido en redes sociales. La veterinaria de 43 años fue una una de las primeras infectadas con coronavirus en el municipio de Ariano Irpino (Italia) y ha culpado de la extensión de la pandemia a todos aquellos que "conscientes de que tenían que aislarse, no lo han hecho".

La italiana ha querido dar testimonio de su situación, contando que sufre una neumonía causada por el coronavirus y que, a pesar de que "estaba en excelente salud antes de este episodio, ahora me encuentro luchando con la muerte".

Según explica desolada, lleva varias semanas en cuarentena en el hospital, donde permanece conectada a un "respirador por una persona que ha violado las condiciones".

En el vídeo, ha apelado a la conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos que no cumplieron las normas de prevención cuando se ordenó permanecer en casa. "Necesitamos sentido cívico, ha habido fracasos en todas partes, pero empecemos por nosotros: los que no han respetado los decretos, absolutamente conscientes de tener que hacer una cuarentena, no lo han hecho y están poniendo en peligro su propia vida y la de los demás", denuncia la mujer, que asegura que aunque lo fácil es "culpar a las instituciones ,nosotros somos los principales culpables"

También ha querido agradecer la labor de los sanitarios y al alcalde de su ciudad, que asegura han sido de gran ayuda para ella y su familia. "Han estado cerca de todos nosotros como personas e instituciones y el personal del Departamento de Neumología me está ayudando a sobrevivir", agradece De Rosa, confesando que "espera poder reconocerlos cuando salga de aquí sin mi máscara y mi mono. Son mi contacto con el mundo exterior".