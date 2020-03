Coronavirus.- Un total de 110 militars recorren ja els carrers de la província de València

20M EP

Més de 1.000 militars de la Unitat Militar d'Emergències (UME) estan ja desplegats per diverses ciutats espanyoles per a col·laborar amb les missions de vigilància i desinfecció d'infraestructures crítiques que s'estan duent a terme per a contindre la propagació del coronavirus. D'ells, 110 es troben en la província de València (capital, Port de Sagunt, Torrent i Paterna).