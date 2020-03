Cremen la falla del Regne en un "acte vandàlic": "Ens la han arrabassat i no tocava"

La comissió ha comunicat en el seu Facebook que els han confirmat que la falla ha sigut víctima de vandalisme, "ja que no estava programada la seua cremà oficialment per a aquesta matinada".

El succés, que ha avançat Plaza Radio, ha provocat un gran dolor en aquesta comissió de la Secció Especial: "Ens la han arrabassat i no tocava. Als qui ho hagen fet, no hi ha paraules per a definir-los. Sí hi ha, però no les direm. Tristesa profunda és l'única cosa que queda", lamenten.

El passat 14 de març l'agrupació fallera assenyalava que, "després d'uns dies de nervis i molt de treball", l'equip de l'artista faller Sergio Musoles havia pogut rescatar part del plantat del monument 'Malament'.

Després d'estudiar la situació de l'alliberament de la rematada plantejada, la impossibilitat havia portat l'agrupació fallera a deixar en la plaça als ninots Lucrecia i el dimoni, "que esperaven pacientment ja el seu final de foc". No obstant açò, un acte vandàlic ha acabat amb les figures abans d'hora.