Queman la falla del Regne en "acto vandálico": "Nos la han arrebatado y no tocaba"

La comisión ha comunicado en su Facebook que les han confirmado que la falla ha sido víctima de vandalismo, "ya que no estaba programada su cremà oficialmente para esta madrugada".

El suceso, que ha avanzado Plaza Radio, ha provocado un gran dolor en esta comisión de la Sección Especial: "Nos la han arrebatado y no tocaba. A los que lo hayan hecho, no hay palabras para definirlos. Sí hay, pero no las diremos. Tristeza profunda es lo único que queda", lamentan.

El pasado 14 de marzo la agrupación fallera señalaba que, "después de unos días de nervios y mucho trabajo", el equipo del artista fallero Sergio Musoles había podido rescatar parte de lo plantado del monumento 'Malament'.

Tras estudiar la situación de la liberación del remate planteado, la imposibilidad había llevado a la agrupación fallera a dejar en la plaza a los 'ninots' Lucrecia y al demonio, "que esperan pacientemente ya su final de fuego". Sin embargo, un acto vandálico ha acabado con las figuras antes de tiempo.