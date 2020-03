Tarot del día: del 16 al 22 de marzo 2020 y estrella de la semana

6 de oros, caballo de bastos, 10 de espadas, 8 de bastos, El Mago: La semana se presenta un poco tempestuosa, rica en luchas y obstáculos a superar, ya sean materiales, emocionales o familiares, aunque al mismo tiempo el 6 de oros al comienzo y El Mago al final nos tranquilizan e indican que al final todo va a salir bien y que los sufrimientos o sacrificios merecerán la pena, aunque estos días quizás no lo veamos. Gran actividad o mucho nerviosismo, tendencia a no canalizar bien la energía o a obstinarse en caminos que no llevan a buen puerto, pero al final todo se resolverá de un modo u otro. También será una semana de muchas sorpresas o cambios inesperados que muchas veces no serán agradables pero que al final nos acabarán llevando hacia el mejor camino.

LUNES 16



5 de copas, 9 de copas, 5 de oros: Puede ser un día algo difícil o desasosegado para la mayoría de nosotros, ya sea por una u otra razón. Vivencias o acontecimientos incómodos o preocupantes aunque en muchos casos podrían ser positivas para nosotros. También para muchos va a ser un día ambivalente bueno para los asuntos materiales o laborales, pero algo más adverso para el amor, o en otros casos podría suceder al revés, bueno para los temas del corazón, pero más difícil o crispado en lo profesional.

MARTES 17



Sota de oros, 3 de copas, La Papisa: Va a ser un día especialmente destacado o significativo para los asuntos relacionados con la familia y el hogar. En algunos casos no pasará nada especial pero mostraremos una actitud especialmente introvertida o una tendencia a centrar la atención en la vida íntima o también a buscar la paz del hogar. Favorable para quienes trabajen en su propio hogar o en locales cerrados e intimistas como tiendas, bibliotecas, laboratorios u otros ámbitos similares.

MIÉRCOLES 18



El Diablo, 9 de copas, 5 de espadas: La carta de El Diablo nos advierte de que por uno u otro motivo este puede ser un día difícil. Riesgo de recibir malas noticias o en otros casos sufrir peligrosas traiciones o ataques por la espalda. En otros casos quizás no suceda nada malo de cara al exterior pero hay riesgo de sufrir alguna crisis interna o un desengaño importante en la vida afectiva. Representa la dura realidad frente a nuestras ensoñaciones. Ayudas que llegarán por donde menos esperemos.

JUEVES 19



La Rueda de la Fortuna, sota de oros, siete de espadas: Este puede ser un día muy distinto al anterior, en el que resolverían o se encontraría respuestas a las preocupaciones o los problemas del día anterior, o simplemente va a ser un día mucho mejor dispuesto, incluso en el que muchos podríais encontraros con la ayuda de la suerte sobre todo en asuntos de tipo mundano, material, laboral o la imagen y prestigio ante los demás. Pero continuará el riesgo de sufrir desengaños en las relaciones más íntimas.

VIERNES 20



2 de espadas, 9 de espadas, La Estrella: Este día se parecerá algo más al pasado miércoles, especialmente en el ámbito emocional en el que predominarán los sentimientos negativos o melancólicos. También este día existe un mayor riesgo de tensiones o conflictos con la pareja o personas del entorno. Sin embargo La Estrella indica que la segunda mitad del día podría ser bastante mejor, representa un momento de esperanza o iluminación. Crisis que nos acabarían conduciendo a un futuro mejor.

SÁBADO 21



Rey de espadas, As de oros, El Juicio: Para muchos este día puede ser el mejor de la semana. Algún importante deseo o ilusión se podría hacer realidad y también podrían llegar buenas noticias relacionadas con asuntos de trabajo o dinero. Este día hay más posibilidades de que las cosas salgan como nosotros deseamos. También en muchos casos llegarán noticias que se esperaban desde hacía tiempo relacionadas con amor o trabajo. Puede ser un día rico en sorpresas pero en muchos casos para bien.

DOMINGO 22



7 de bastos, El Loco, 10 de espadas: Al igual que el día anterior este también será un día rico en sorpresas, cambios inesperados y novedades. El Loco indica que va a estar dominado por Urano y el lema de este día sería “el hombre propone y Dios dispone”. Las cosas no saldrán del modo que se esperan y también hay riesgo de reacciones coléricas o iracundas por cosas de poca importancia o simplemente por tensión y nerviosismo. Riesgo de dejarse llevar por algunos comportamientos destructivos.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Le correspondería ahora el protagonismo a Scheat una estrella gigante roja también en la constelación de Pegaso. La tradición nos advierte de que se trata de una estrella que podría traer peligros, como suele suceder con todas las gigantes rojas, aunque al mismo tiempo eleve o realce a quien la tiene. Por ello estos días conviene tener cuidado con los riesgos y las iniciativas alocadas. Tras el éxito o la realización se escondería el riesgo de que más tarde se presente algún revés inesperado.