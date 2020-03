Torra reta al Estado en plena alarma: qué consecuencias podría tener su rebeldía

"No merece ser responsable político". Así de contundente fue este domingo la ministra de Defensa, Margarita Robles, acerca de las posiciones de Quim Torra en la crisis del coronavirus. El presidente de la Generalitat no suscribió el acuerdo del Gobierno con los presidentes autonómicos, y se quejó amargamente de las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Torra, de hecho, apuntó que su Gabinete "no estará detrás del Gobierno español, sino al lado, porque esto va de salud y vidas, no de proclamas patriótica". Y avisó de que seguirá "tomando decisiones" de manera uniletareal.

¿Pero qué consecuencias podría tener esto? Teniendo en cuenta que el Gobierno se ha situado como un mando único ante la pandemia del coronavirus, Torra podría ser cesado si no sigue las directrices. No necesariamente, eso sí, a través del artículo 155 de la Constitución. "Tendrá que quedarse fuera de la vida pública", comentó Robles ante el desafío (otro más) de la Generalitat.

La ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio advierte en su artículo 10 que se sancionará la "resistencia a las órdenes de la Autoridad competente". En el caso de que sean autoridades quienes se opongan a cumplir lo que es les manda, sus facultades "para el cumplimiento de las medidas acordadas" podrán ser asumidas por la autoridad competente durante la vigencia del estado de alarma.

Por su parte, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha criticado este lunes al propio Quim Torra por mantener su "proyecto político al amparo" de la crisis del coronavirus cuando, en este momento, "la batalla es por la salud de las personas". Esa es otra de las críticas que está recibiendo el Govern: está poniendo la política por delante de la salud pública.

"Debemos estar todos con una batalla clara que lleva indudablemente problemas añadidos como de lo que estamos hablando, de la actividad económica", ha recordado Ábalos, que ha aseverado que los "proyectos políticos y las inquietudes económicas" deben ser apartadas.

Torra apuesta por la insumisión

En unos días tan complicados, parece que todos los presidentes autonómicos se han aliado con el Gobierno. A pesar de los matices, Sánchez ha celebrado la unidad. Una unidad quebrada por el propio Torra y por el lehendakari Iñigo Urkullu. "La Constitución no cura el virus, solo quieren confiscar competencias", sostuvo Torra en rueda de prensa. Al mismo tiempo ha encargado a los suyos un plan de choque contra el coronavirus, que se desarrolla paralelamente al del Ejecutivo central. Se trata, según Moncloa, de una especie de insumisión.

Todo esto se podía haber sospechado cuando el Govern declaró el confinamiento de toda Cataluña un día antes de que Sánchez anunciara el estado de alarma. El paso, por tanto, no es el mismo. Así, a la lucha sanitaria contra el virus hay que seguir añadiendo el conflicto político. La Generalitat no quiere que la pandemia desvíe la atención de su procés. Y el Gobierno ya ha avisado de las consecuencias.