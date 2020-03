La compravenda de vivendes a la Comunitat Valenciana va caure un 10,6% al gener, el tercer major descens del país

Així es desprèn de l'estadística publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que apunta no obstant açò que la Comunitat Valenciana va ser juntament amb Canàries l'autonomia que major nombre de transmissions va registrar per cada 100.000 habitants, amb 164 cadascuna.

En el conjunt d'Espanya, el nombre de compravendes va baixar un 2,6% interanual al gener, fins a sumar 46.927 operacions, el seu menor xifra en un mes de gener des del 2017. Amb aquest descens, la compravenda de vivendes torna a taxes interanuals negatives després d'haver pujat al desembre de 2019 un 1,8%.

El retrocés registrat al gener va ser conseqüència de la disminució de les operacions sobre vivendes usades en un 1,2%, fins el 38.443 transaccions, i del descens en un 8,8% en la compravenda de vivendes noves, fins a les 8.484 operacions.

El 91,4% de les vivendes transmeses per compravenda en el primer mes de l'any van ser vivendes lliures i el 8,6%, protegides.

La compravenda de vivendes lliures va baixar un 1,3% al gener en taxa interanual, fins a sumar 42.876 transaccions, mentre que les operacions sobre vivendes protegides van caure un 15,1%, amb 4.051 transaccions.

En termes mensuals (gener del 2020 sobre desembre del 2019), la compravenda de vivendes es va disparar un 35%, el seu menor avanç en aquest mes des del 2017.

ANDALUSIA, AL CAPDAVANT DE LES COMPRAVENDES

El passat mes de gener el major nombre de compravendes de vivendes per cada 100.000 habitants es va donar a Canàries i Comunitat Valenciana (164 en tots dos casos) i La Rioja (156).

Andalusia va ser la regió que més operacions sobre vivendes va realitzar en el primer mes de l'any, amb 9.511 compravendes, seguida de Catalunya (7.179), Comunitat Valenciana (6.485) i Madrid (6.181).

Onze comunitats van reduir les seues compravendes de vivendes al gener en taxa interanual. Els majors retrocessos es van registrar a Cantàbria (-18%), País Basc (-14,6%) i Comunitat Valenciana (-10,6%). Per contra, sis les van incrementar, especialment Canàries (+60,5%), Múrcia (+16,9%) i Andalusia (+6,2%).