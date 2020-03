El mejor afeitado es posible con esta maquinilla de Braun que solo hoy está al 50% en Amazon

Cada barba, sea de tres días o la más hípster, es un mundo. Según el tipo de rostro, el vello facial puede ayudar a ensanchar el mentón, alargar la cara o dar profundidad a los ojos (según sea la necesidad de quien la luce) para aportar equilibrio y belleza al usuario. Y cualquier cambio, por pequeño o arriesgado que sea, puede dar a nuestra imagen un giro de 180º... Y, si no, que se lo digan a Maluma: por exigencias del guion de un videoclip, tuvo que deshacerte de su barba estilo náufrago y, aunque sus fans están encantados, el cambio no le convenció nada. "He perdido todos mis poderes", aseveraba el cantante en un story, comparándose con Sansón. Y, sin meternos a juzgar el resultado, la realidad es que entendemos su shock.

A todos nos ha pasado aquello de venirnos arriba y, maquinilla en mano, acabar con todo el vello facial y... ¡zas! "¿Quién es ese que me mira en el espejo?", se suele exclamar tras el primer impacto y al ser conscientes de que nuestra vieja maquinilla ya no entiende de niveles: solo corta al cero y a trasquilones.

Si esto que contamos, te resulta demasiado familiar, sentimos decirte que es hora de que jubiles tu vieja afeitadora y empieces a rastrear una nueva. Sabemos que es difícil separarse de aquellos gadgets en los que ya habías depositado toda tu confianza (y parte de tus ahorros). Por eso, te lo ponemos fácil: hemos encontrado una oferta flash en Amazon sujeta a una de las maquinillas Braun mejor valoradas por sus usuarios. Es el modelo Series 8 8350s, tiene 5 estrellas doradas y, solo hoy, te ahorras 170 euros con su compra. ¿Te animas a echarle un vistazo?

El afeitado inteligente se puede realizar con esta maquinilla Braun Series 8 8350s. Amazon

Las características por las que no vas a poder resistirte a este 'gadget'

La Braun Series 8 es una afeitadora inteligente que se adapta a ti, ya que mide la densidad de la barba y ejerce la presión adecuada para el acabado que deseamos, que se consigue, también, gracias a sus prestaciones.

