Puig demana una iniciativa de la UE de "la potència del Pla Marshall en la II GM"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha traslladat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que el G20 "ha de prendre mesures de caràcter immediat" davant la "crisi global" del coronavirus i que la Unió Europea ha de jugar un "paper fonamental" amb una "iniciativa de les mateixes característiques i de la potència del que va significar el Pla Marshall en la Segona Guerra Mundial" per a pal·liar les "gravíssimes conseqüències econòmiques" que pot tindre la crisi.

Així ho ha indicat en una roda de premsa telemàtica després de participar en la reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i la resta de presidents de les comunitats autònomes celebrada aquest diumenge, on ha comunicat a Sánchez que compta amb tot el suport de la societat valenciana". "Segur que serem un exemple de responsabilitat", ha remarcat.

Segons ha explicat, Puig ha traslladat al president del Govern i als presidents de la resta de comunitats la necessitat d'una "cobertura de suport psicològic i psiquiàtric". En aquest sentit, ha mostrat la seua "preocupació per les implicacions de caràcter psicològic" que pot comportar el confinament en el cas d'una societat "mediterrània" que "viu al carrer". No obstant això, ha cridat a la "disciplina social" i a la "ètica de la responsabilitat".

Així mateix, a preguntes enviades pels mitjans, ha explicat que "en absolut" es preveu el trasllat de recursos i personal sanitari a altres comunitats més afectades, sinó que s'anirà "augmentat progressivament" els recursos per a la Comunitat.

Ha assenyalat que de moment la Comunitat compta amb recursos sanitaris "suficients" però que es tracta d'una "situació canviant" i "necessitarà més", per la qual cosa s'està "treballant" en l'ús d'instal·lacions que han oferit a l'administració i buscant unes altres, per a garantir que es done cobertura a tots els pacients.

En la mateixa línia, ha indicat que ha demanat a Sánchez, juntament amb altres presidents autonòmics, que "garantisca un subministrament permanent" per a atendre les necessitats materials dels professionals de la salut, per a "protegir-los" del virus.